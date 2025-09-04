ЕК официјално предлага буџет на ЕУ од речиси 2 трилиони евра за 2028-2034 година

Европската комисија (ЕК) го презентираше својот предлог за повеќегодишната финансиска рамка (МФР) на Европската Унија (ЕУ) за периодот 2028-2034 година, објави прес-службата на Комисијата.

Нацрт-буџетот на ЕК изнесува речиси 2 трилиони евра, или во просек 1,26% од очекуваниот бруто национален приход на ЕУ во овој период, се вели во соопштението.

„Оваа рамка ќе ѝ обезбеди на ЕУ долгорочен инвестициски буџет што е во согласност со нејзините амбиции да биде независно, просперитетно, безбедно и просперитетно општество и економија во следната деценија“, се вели во соопштението на Комисијата.

ЕК предлага целосно да се ревидира буџетот на ЕУ за да биде поедноставен, пофлексибилен и повлијателен.

Флексибилноста на буџетската рамка ќе му овозможи на Брисел да дејствува и да реагира побрзо кога околностите се менуваат или кога треба да се решат нови политички приоритети, вели Комисијата.

Исто така, се воведуваат поедноставени, поедноставени и хармонизирани финансиски програми на ЕУ, така што граѓаните и компаниите можат лесно да најдат и да пристапат до можности за финансирање.

Буџетот, според ЕК, е прилагоден на локалните потреби, со национални и регионални планови за партнерство засновани на инвестиции и реформи, така што има влијание таму каде што е најважно и обезбедува побрза и пофлексибилна поддршка за поголема економска, социјална и територијална кохезија низ целата Унија.

Финансиската рамка, според ЕК, ја зголемува конкурентноста за да ги обезбеди синџирите на снабдување, да ги поттикне иновациите и да ја води глобалната трка за чисти и паметни технологии.

Предвиден е и избалансиран пакет нови сопствени ресурси, кој обезбедува соодветни приходи за приоритетите на ЕУ, а воедно го минимизира притисокот врз националните јавни финансии.

Новиот долгорочен буџет ќе ги обедини средствата на ЕУ имплементирани од земјите-членки и регионите во рамките на кохерентна стратегија, поткрепена со политиката за кохезија и земјоделската политика. Оваа стратегија ќе се спроведува преку национални и регионални планови за партнерство, поедноставни и поприлагодени за да се максимизира влијанието на секое евро.

Секоја земја-членка ќе има единствен план што ги интегрира сите релевантни мерки за поддршка, додаде Комисијата.

Предлогот сега ќе биде разгледан во Советот на ЕУ. Крајниот рок за усвојување на буџетската рамка за 2028-2034-та година е 2027-ма година.