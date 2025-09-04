Турските државни банки продадоа речиси 5 милијарди долари за два дена за да ја одбранат лирата

Основниот индекс „BIST 100“ падна за речиси 6% во вторникот, додека приносите на турските државни обврзници нагло се зголемија по одлуката на судот.

Во средата, приносот на двегодишните државни обврзници се зголеми за 76 базични поени на 40,73%, додека акциите паднаа за речиси 2%.

Полошите од очекуваните податоци за инфлацијата од Турција во август, исто така, додадоа на пазарните превирања. Економистите велат дека централната банка има ограничен простор да ги намали каматните стапки овој месец.

Судската одлука од вторник ризикува колапс на националното раководство на опозицијата, вклучително и функцијата претседател на парламентот Озгур Озел. Голем број делегати чии назначувања беа поништени учествуваа на партиските избори на кои Озел беше избран за лидер на опозицијата во 2023-та година. Озел повика на протести во Истанбул во средата навечер.

Во меѓувреме, суверениот фонд за богатство на Турција продолжува со планираната продажба на доларски обврзници во среда откако разгледа одложување, според извори запознаени со ова прашање. Фондот во средата одржа разговори со банките, на кои се дискутираше за можно одложување на продажбата.