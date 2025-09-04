„Samsung“ за прв пат открива како „Galaxy Z TriFold“ ќе се преклопува

„Samsung“ се подготвува да го претстави „Galaxy Z TriFold“, првиот телефон на глобалниот пазар со три преклопни екрани, а новите софтверски рендери даваат увид во неговиот уникатен механизам за преклопување.

Анимациите, објавени од корисникот „@TechHighest“, го прикажуваат распоредот на „NFC“ и безжичното полнење на задната страна од уредот, покрај модулот на камерата, како и клучен детаљ за тоа како уредот се преклопува и расклопува.

„Galaxy Z TriFold“ носи нов начин на преклопување

За разлика од моделите „Mate“ со три екрани на „Huawei“, кои користат препознатливо преклопување во форма на „Z“, „Galaxy Z TriFold“ се преклопува поинаку. Првиот панел се преклопува преку вториот, а потоа и двата заедно преку третиот, давајќи сосема поинаков пристап од претходните протекувања.

Сè уште не е јасно како ќе изгледа овој дизајн во реалниот живот, ниту колку ќе биде практичен во секојдневната употреба, но откриениот механизам покажува дека „Samsung“ оди по свој пат во обидот да го создаде првиот комерцијално успешен троен преклопен телефон надвор од Кина.

Останува да се види дали „Galaxy Z TriFold“ ќе успее да ја спои практичноста со иновацијата и дали корисниците ќе го прифатат овој нов формат, кој би можел да отвори сосема нова категорија на мобилни уреди, објавува „9to5Google“.