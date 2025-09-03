Златото со нов историски рекорд: Уште една пробиена ценовна граница

Цената на златото скокна на рекордно високо ниво, надминувајќи го претходниот рекорд поставен во април, по повисоките тарифи наметнати од американскиот претседател Доналд Трамп.

Спотот на златото порасна за 0,9% на 3.508,70 долари за унца во раната азиска трговија, пред да ги намали добивките на 3.497 долари.

Инаку, побарувачката за злато се зголеми бидејќи инвеститорите го гледаат како заштита од инфлација и широка макроекономска неизвесност, според аналитичарите.

Новиот раст беше поттикнат од загриженоста за независноста на Федералните резерви на САД.

„Сè се спојува за да се создаде совршена ситуација за повисока цена на златото“, рече Дејвид Вилсон, директор за стратегија за стоки во BNP Paribas, додавајќи дека „растечката економска неизвесност очигледно го прави златото попривлечно“.

Добивката што се влева во фондовите за злато со кои се тргува на берза се појави како важен извор на побарувачка што ги поддржува цените, напишаа од Голдман Сакс, при што аналитичарите прогнозираат дека спотот цените ќе достигнат 4.000 долари за унца до средината на 2026 година.

Сè поважна резервна актива

Цените на златото речиси се дуплираа од почетокот на 2023 година, бидејќи централните банки ги зголемија залихите.

Минатата година, металот го престигна еврото и стана втора најчеста актива на централните банки во светот по доларот, сочинувајќи 20% од глобалните официјални резерви.

Големи купувачи минатата година беа Индија, Кина, Турција и Полска, според Светскиот совет за злато.

„Го има овој тренд на дедоларизација кај некои централни банки. Тоа е основна заштита“, рече Вилсон од БНП.