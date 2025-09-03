Скандал во Грција: Откриена голема измама

Откриена е голема измама во Грција: Проневерени се 22,6 милиони евра земјоделски субвенции од Европската Унија.

Грција беше потресена од огромна афера. Истрагата го опфаќа периодот помеѓу 2019 и 2024 година, што е и првиот и актуелниот мандат на десничарскиот премиер Киријакос Мицотакис.

Првичната истрага на грчките власти, која сè уште е во тек, откри дека износот на голема измама поврзана со земјоделските субвенции од ЕУ доделени на Грција, што е предмет на европска истрага, веќе достигна 22,6 милиони евра.

Грчките власти досега испитале 6.354 случаи на барања за доделување на таа помош, од кои 1.036 се утврдени како нелегални, а вкупниот износ што е неправедно доделен изнесува 22.667.522 евра, изјави министерот за внатрешни работи, Михалис Хрисохоидис, презентирајќи ги заклучоците од првичната истрага на грчките власти.

„Не е можно и не смее да се толерира некои да посакуваат драгоцени јавни ресурси“, предупреди министерот на прес-конференцијата.

„Овие средства се наменети за поддршка на грчката земјоделска економија, а не за нелегално и неправедно богатење на неколкумина“, истакна тој.

– Првите наоди се доставени до грчките судови и ќе има конфискација на имотот на оние кои неоправдано ги примиле овие субвенции, објави Хрисохоидис.

– Оние кои нелегално примиле европска помош се првенствено осомничени за лажни изјави за сопственост на земјоделски парцели или лажни изјави за сопственост на добиток, прецизираше министерот.

Грчката истрага доаѓа пред повеќе од три месеци откако грчкото одделение на Европското јавно обвинителство изврши рација во канцелариите на грчката агенција за субвенции ОПЕКЕПА во Атина и заплени документи и електронска опрема. Европските истражители потоа посочија дека „значаен број“ луѓе примиле исплати врз основа на лажни изјави.

Лажните исплати најчесто се случиле на јужниот остров Крит, а некои медиуми и експерти посочија на лични врски и корупција како причина.