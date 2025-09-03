Десет најповолни земји за иселеници – Една е особено популарна меѓу пензионерите

Бидејќи растечките трошоци за живот и глобалната економска неизвесност продолжуваат да ги оптоваруваат многумина финансиски, некои иселеници открија дека преселувањето во странство може да биде полесно за нивните паричници, а еве ги најповолните и најскапите земји за живеење.

Петта година по ред, Виетнам е најдобрата земја во светот за иселеници, заземајќи го првото место од 46 дестинации кога станува збор за лични финансии, според анкетата Expat Insider 2025 спроведена од InterNations, онлајн платформа и глобална заедница на иселеници.

Студијата се спроведува секоја година од 2014 година и вклучува анализа на повеќе од 10.000 иселеници кои претставуваат 172 националности, кои живеат во земји и територии низ целиот свет.

Учесниците во анкетата „Индекс на лични финансии“ го оценија своето задоволство од нивната финансиска состојба, општите трошоци за живот и дали нивниот расположлив приход во домаќинството е доволен за удобен живот во нивната земја на живеење.

Еве ги првите 10 најпристапни дестинации за иселеници во 2025 година, според InterNations:

– Виетнам (најповолна)

– Колумбија

– Панама

– Кина

– Тајланд

– Индонезија

– Филипини

– Мексико

– Малезија

– Бразил

Азиските земји доминираа на листата кога стануваше збор за личните финансии на иселениците, а пет од 10-те земји од Југоисточна Азија се: Виетнам, Тајланд, Индонезија, Филипини и Малезија.

– Во споредба со 2024 година, девет земји ја задржаа титулата најповолна. Само Малезија (9-то место) е нова на листата, искачувајќи се од 11-то место минатата година, се вели во извештајот. Интересно е што ниту една европска земја не влезе во првите 10.

Во Виетнам, 89 проценти од испитаниците беа задоволни од општите трошоци за живот, додека 87 проценти рекоа дека нивниот расположлив приход е доволен или повеќе од доволен за удобно живеење, во споредба со глобалните просеци од 40 проценти и 69 проценти.

Тој финансиски простор за „дишење“ може да објасни и зошто некои иселеници одлучуваат трајно да се населат во земјата – 54 проценти живеат во Виетнам пет години или повеќе, а 30 проценти сакаат да останат засекогаш.

Колумбија и Панама го освоија второто и третото место.

Во Колумбија, мнозинството испитаници рекле дека нивниот расположлив приход е доволен за удобно живеење – 92 проценти во споредба со 69 проценти на глобално ниво. Исто така, ниту еден иселеник не ги навел трошоците за живот како главна грижа пред да се пресели, што е во остра спротивност со глобалниот просек од 21 процент.

Во меѓувреме, Панама е особено популарна меѓу пензионерите – 35 проценти од иселениците се веќе пензионирани, во споредба со само 11 проценти на глобално ниво, покажуваат податоците.

Еве ги 10-те најмалку поволни земји за иселениците во 2025 година, според InterNations:

– Норвешка

– Австралија

– Ирска

– Јужна Кореја

– Сингапур

– Катар

– Турција

– Финска

– Велика Британија

– Канада (најскапа)

Канада и Велика Британија се најдоа на дното на индексот за лични финансии, со 62 проценти и 61 процент од иселениците незадоволни од општите трошоци за живот, во споредба со глобалниот просек од 40 проценти, покажа студијата.

Особено се забележуваат три нови земји на дното на листата: Катар (42-ро место) и Австралија (38-мо место) паднаа на најнеповолна, додека Јужна Кореја (40-то место) забележа пад од дури 25 места во споредба со 2024 година.

Соединетите Американски Држави се рангираа на 35-то место од 46 на глобално ниво, веднаш над долните десет.