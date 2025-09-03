А, Б, АБ или 0: Која е „најсилната“ крвна група?

Дали животниот век на една личност зависи од нејзината крвна група? Истражувањата покажуваат дека зависи, бидејќи една крвна група е поотпорна на одредени болести од другите, а луѓето со таа крвна група живеат најдолго.

Истражувањата докажаа дека крвната група може да влијае на целокупното здравје на една личност.

Научниците докажаа дека луѓето со крвна група А се помалку отпорни на маларија од другите крвни групи, па може да се каже дека крвната група А е „послаба“ од другите. И која крвна група е најсилна, односно најотпорна на болести?

Многугодишни студии покажаа дека крвната група што ги победува сите други е крвната група 0.

Докажано е дека луѓето со крвна група 0 имаат помал ризик од развој на кардиоваскуларни заболувања како што се мозочен и срцев удар, дека имаат проблеми со меморијата поретко од другите крвни групи и дека имаат помала веројатност да развијат одредени видови на рак, како што се рак на панкреас и рак на желудник. Поради нивните тела што се поотпорни на болести, луѓето со крвна група 0 живеат најдолго.

Една од досега пронајдените причини зошто крвната група 0 е најздрава е тоа што крвта од оваа група содржи помалку молекули кои можат да предизвикаат згрутчување на крвта, а срцевите и мозочните удари често се предизвикани од згрутчување на крвта.

Покрај тоа, она што е добро за срцето е добро и за мозокот, а многу фактори на ризик за кардиоваскуларни заболувања се исто така фактори на ризик за ментални заболувања.

На пример, познато е дека високиот холестерол и дијабетесот, кои можат да предизвикаат кардиоваскуларни заболувања, се поврзани и со деменција и Алцхајмерова болест.