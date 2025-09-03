3 септември, 2025
ПочетнаЗДРАВЈЕА, Б, АБ или 0: Која е „најсилната“ крвна група?
ЗДРАВЈЕ

А, Б, АБ или 0: Која е „најсилната“ крвна група?

69
крвна група

Дали животниот век на една личност зависи од нејзината крвна група? Истражувањата покажуваат дека зависи, бидејќи една крвна група е поотпорна на одредени болести од другите, а луѓето со таа крвна група живеат најдолго.

     Добивајте вести на Viber     

Истражувањата докажаа дека крвната група може да влијае на целокупното здравје на една личност.

Научниците докажаа дека луѓето со крвна група А се помалку отпорни на маларија од другите крвни групи, па може да се каже дека крвната група А е „послаба“ од другите. И која крвна група е најсилна, односно најотпорна на болести?

Многугодишни студии покажаа дека крвната група што ги победува сите други е крвната група 0.

Докажано е дека луѓето со крвна група 0 имаат помал ризик од развој на кардиоваскуларни заболувања како што се мозочен и срцев удар, дека имаат проблеми со меморијата поретко од другите крвни групи и дека имаат помала веројатност да развијат одредени видови на рак, како што се рак на панкреас и рак на желудник. Поради нивните тела што се поотпорни на болести, луѓето со крвна група 0 живеат најдолго.

Една од досега пронајдените причини зошто крвната група 0 е најздрава е тоа што крвта од оваа група содржи помалку молекули кои можат да предизвикаат згрутчување на крвта, а срцевите и мозочните удари често се предизвикани од згрутчување на крвта.

Покрај тоа, она што е добро за срцето е добро и за мозокот, а многу фактори на ризик за кардиоваскуларни заболувања се исто така фактори на ризик за ментални заболувања.

На пример, познато е дека високиот холестерол и дијабетесот, кои можат да предизвикаат кардиоваскуларни заболувања, се поврзани и со деменција и Алцхајмерова болест.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025