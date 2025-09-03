Воен експерт: Американската војска има предност пред Кина поради пристапот оддолу нагоре

Денешната воена парада во Пекинг јасно покажува дека Кина брзо ги достигнува САД во воената технологија и има ресурси за изградба на огромен арсенал на оружје. Но, аналитичарите велат дека САД сè уште имаат предност во начинот на кој спроведуваат операции.

„Американската војска има култура што им дава поголема слобода на единиците на терен да донесуваат одлуки и да воведуваат иновации, додека кинескиот систем е строго хиерархиски – сè доаѓа од врвот“, вели Мајкл Рашка, доцент на програмата за воена трансформација на Технолошкиот универзитет Нанјанг во Сингапур.

„Можете да имате впечатливи платформи и системи, но тие нема да направат ништо додека наредбата не дојде од врвот“, додава Рашка. Според него, американската војска има предност затоа што има пристап оддолу нагоре – единиците можат да донесуваат свои одлуки како што се развива ситуацијата. „Тоа ги прави поагилни и поиновативни во секоја борба“, вели тој.

Сепак, за Кина, постојат случаи на оперативно ниво кои покажуваат дека можеби не се толку способни како што тврдат, вели Рашка, потсетувајќи се на судирот од минатиот месец меѓу два кинески брода за време на судир со крајбрежната стража на Филипините.