„Revolut“ започнува секундарна продажба на акции со проценка од 75 милијарди долари

Британската необанка „Revolut“ започна процес во кој некои од нејзините вработени ќе продадат акции во компанијата со проценка од 75 милијарди долари.

Секундарната продажба ќе ја процени секоја акција на 1.381,06 долари, според меморандум до вработените што го виде „Bloomberg“.

Вработените во фирмата со седиште во Лондон ќе можат да продадат до 20% од своите удели, според лице запознаено со ова прашање, кое побара да не биде именувано бидејќи деталите не се јавни.

Договорот би го зацврстил статусот на „Revolut“ како една од највредните финтех компании на планетата. Најновата проценка е повисока од 45-те милијарди долари што ги доби во секундарна продажба на акции минатата година и ја става пазарната капитализација на фирмата над онаа на традиционалната банка „Barclays“, иако на приватна продажба, а не на јавните пазари.

„Како дел од нашата посветеност кон нашите вработени, редовно им обезбедуваме можности за пристап до ликвидност. Во тек е секундарна продажба на акции на вработените и нема да коментираме понатаму додека не се заврши“, се вели во соопштението.

Секундарната продажба на акции им овозможува на приватните компании да им ги продадат акциите на своите постоечки инвеститори на други без да мора да издаваат нови акции. Со оглед на тоа што пазарот на првична јавна понуда (IPO) беше во голема мера мирен во поголемиот дел од изминатите три години, голем број големи финтех компании се свртеа кон приватна продажба на акции за да им обезбедат на вработените многу потребна ликвидност.

Во секундарната продажба на акции на „Revolut“ минатата година, рундата ја водеа американските инвеститори „Coatue“, „D1 Capital Partners“ и „Tiger Global“. Како дел од договорот, главниот извршен директор Ник Сторонски продаде околу 250 милиони долари акции во компанијата, што беше помеѓу 40% и 60% од акциите продадени во трансакцијата за вкупно околу 500 милиони долари, објави „Bloomberg“ претходно.

„Revolut“, со седиште во Лондон, брзо расте и им служи на повеќе клиенти од „HSBC Holdings Plc“ минатата година. Ги зголеми своите приходи за 72% на 4 милијарди долари, што исто така го зголеми и нејзиниот профит. Компанијата сега има повеќе од 60 милиони клиенти.

Необанката се стреми кон понатамошен меѓународен раст, истражувајќи ја можноста за ангажирање инвестициски банкари за евентуално преземање во Соединетите Американски Држави за добивање банкарска лиценца таму.