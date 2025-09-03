Кина бара повеќе гас од Русија, но одбива да инвестира во „Моќта на Сибир 2“

Кинеската „CNPC“ и рускиот „Газпром“ се во преговори за зголемување на испораките на природен гас за 6 милијарди кубни метри годишно од 2031-ва година, но преку постојниот гасовод „Моќта на Сибир 1“, објави „Reuters“, повикувајќи се на извори. Двете компании не одговорија на барањата за коментар.

Според агенцијата, Кина продолжува да одбива да инвестира во „Моќта на Сибир 2“, на што се надева Русија. Проектот беше претставен во 2019-та година и има за цел да го насочи гасот од Јамал кон азиските пазари. Планираниот капацитет е 50 милијарди кубни метри годишно. Оваа инвестиција стана клучна за „Газпром“, кој ги загуби своите европски клиенти откако започна војната во Украина. Но, Пекинг сега го насочува своето внимание кон зелената енергија и го зголемува сопственото производство на природен гас.

Русија извезува нешто повеќе од 30 милијарди кубни метри природен гас во Кина преку гасоводот „Моќта на Сибир 1“, кој има капацитет од 38 милијарди кубни метри годишно. Според „Reuters“, постојат планови за зголемување на капацитетот на 45 милијарди кубни метри, но тоа не ја поништува идејата на Русија за развој на проектот „Моќта на Сибир 2“.

Трасата на гасоводот сè уште не е дизајнирана, но цевките треба да се протегаат 6.700 км од полињата во Сибир до Кина. 2.700 км од нив се на руска територија. Русија планира Кина да инвестира во изградбата на гасоводот, чија вредност беше проценета на 13,6 милијарди долари пред неколку години. Сепак, поради западните санкции, „Газпром“, односно проект со руско учество, ќе има тешкотии да ја обезбеди потребната опрема и финансирање за изградба од пазарите на капитал.

Според извори на „Reuters“, „Моќта на Сибир 2“ не е меѓу темите за кои се очекува да разговараат рускиот претседател Владимир Путин и кинескиот претседател Си Џинпинг во наредните денови. Путин е во официјална четиридневна посета на Кина, за време на која се закажани разни средби во рамките на Шангајската организација за соработка, а на 3-ти септември рускиот претседател ќе учествува на прославите организирани од Кина по повод 80-годишнината од крајот на Втората светска војна.

Според опозициското издание „The Moscow Times“, продлабочените врски меѓу Кина и Индија се закануваат да ја стават Русија настрана. Двете земји бараат заеднички јазик по нивниот судир со САД, но според изданието, тие не ја гледаат улогата на Русија во нивниот сојуз. Досега, Москва беше прифатена како посредник, но пред неколку дена, кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји го посети Њу Делхи и покажа дека двете земји можат да се сложуваат без поддршка од трета страна.

Индискиот премиер Нарендра Моди е исто така во посета на Кина за Шангајската организација за соработка, негова прва официјална посета на земјата по седум години.

Русија има корист од воените спорови меѓу Индија и Кина – во периодот 2020-2024 година, руското оружје сочинуваше 36% од увозот на Индија, која е втор најголем купувач на оружје според податоците од Стокхолмскиот меѓународен институт за истражување на мирот (SIPRI). Кина, пак, го вооружува Пакистан, со кој Њу Делхи имаше судир во мај.

Тогаш Пакистан собори четири индиски борбени авиони, а Индија се соочи со доцнење на испораките на системите за воздушна одбрана С-400 нарачани пред години.