Дизајнерската револуција на „Audi“ започна со наследникот на „TT“ (ФОТО)

Во средината на 1990-тите, „Audi“ се потпираше на прототипот на „TT“ за да го претстави дизајнот на своите идни сериски модели. Сега германскиот производител повторно избра спортски автомобил за да покаже каков ќе биде „Audi“ од утре.

Ова е „Concept C“ и е првиот автомобил дизајниран од стилскиот центар на „Audi“ под водство на Масимо Фрасела (поранешен раководител на дизајнот во „Jaguar-Land Rover“). Тој го најавува 100% електричниот наследник на „TT“, кој се очекува во 2027-ма година, и претставува целосна промена не само на надворешноста, туку пред сè на ентериерот, каде што големите екрани и контролите на допир исчезнуваат.

Деталите за механичкиот дел никогаш не беа откриени, но со оглед на тоа што батеријата не е во подот, туку зад седиштата (во централна позиција), речиси е сигурно дека автомобилот технички ќе го повтори следниот „Porsche Boxster“.

„Concept C“ се карактеризира со чисти и минималистички форми, при што предниот дел означува вистинска пресвртница во споредба со минатото, со нова вертикална решетка што интегрира радар и сензори за системи за помош на возачот внатре. Од страните се наоѓаат тенки Full LED фарови, карактеризирани со дизајн со четири точки.

Дури и на задниот дел, LED светлата со четири елементи се многу тенки и добро се вклопуваат со каросеријата, суштински и дефинирани со неколку јасни линии што го нагласуваат неговиот волумен.

Компанијата признава дека дизајнот е директно инспириран од некои важни модели во историјата на „Audi“, како што се првата генерација на супер автомобилот R8, па дури и „Auto Union Type C“ (тркачки автомобил со едно седиште од 1930-тите), но резултатот е многу модерен.

Купето означува вистинска револуција во споредба со моделите на „Audi“ што се произведуваат денес. Техничкиот дел не е откриен, но е добро интегриран во дизајнот на контролната табла. Мултимедијалниот систем со 10,4-инчен екран на допир е извлечен (се појавува или исчезнува со допир на копче на централниот тунел).

Дигиталниот дисплеј (исто така 10,4 инчи) е покомпактен од дисплеите што се користат во најновите модели на Audi, но благодарение на двостепената поставеност, со најважните информации јасно прикажани на врвот и конфигурирачките екрани подолу, изгледа појасно и поинтуитивно.

Контролите на допир во центарот на контролната табла ја управуваат климатизацијата, додека преостанатите копчиња на централната конзола и воланот се физички и алуминиумски. Тие даваат чувство на повисок квалитет и лесно се наоѓаат без да одвлекуваат внимание.

Многу внимание е посветено и на завршните обработки – многу од елементите што обично се направени од пластика се направени од алуминиум во „Audi Concept C“, како што се рачките на вратите и контролите на прозорците, додека панелите на вратите се целосно покриени со ткаенина. Истиот материјал е поставен и на седиштата, додека контролната табла и воланот користат мек кожен тапацир. Исто така, вреди да се забележат логоата на „Audi“ на каросеријата и воланот, изработени од полиран алуминиум.

Секако, бидејќи ова е концепт автомобил, не знаеме што всушност ќе пристигне во идните сериски автомобили, но можеме да очекуваме порафиниран ентериер, подобра интеграција на дисплеите и, исто како и во овој концепт автомобил, враќање на физичките копчиња за контрола на сите најважни функции.