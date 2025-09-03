ЕЦБ веројатно ќе ги задржи каматните стапки непроменети

Европската централна банка (ЕЦБ) може да си дозволи да ги задржи каматните стапки на исто ниво следната недела, бидејќи инфлацијата се движи блиску до целта, а економијата покажува отпорност, изјави членката на Управниот совет, Мадис Милер.

Кога беше прашана за очекувањата дека службениците нема да ги променат трошоците за позајмување на 11 септември, шефот на Естонската централна банка изјави за Блумберг Адрија дека таков став „има смисла“ бидејќи економската активност веројатно постепено ќе се опорави.

„Во овој момент е разумно да се одвои малку време и да се следат економските податоци што ќе пристигнат во наредните месеци и да се донесат различни одлуки доколку е потребно“, рече Милер.

Овие изјави нагласуваат дека по осум намалувања и првата пауза во јули, апетитот на Управниот совет за дополнителни отстапки слабее. Членката на Извршниот одбор, Изабел Шнабел, во интервју за Ројтерс изјави дека не гледа причина за понатамошни намалувања, посочувајќи ги ризиците од зголемување на инфлацијата.

Спротивно на тоа, Финецот Оли Рен изјави за „Берсен-Цајтунг“ дека Управниот совет не треба да биде премногу опуштен во врска со ризикот од пад на цените. Неговиот став го повтори и неговиот литвански колега Гедиминас Симкус, кој за „Еконострим“ изјави: „Верувам дека ризиците за економијата и инфлацијата сè уште имаат тренд на опаѓање“.

Милер додаде дека новите прогнози на ЕЦБ, кои ќе бидат објавени следната недела, нема значително да отстапуваат од претходните, јунски проекции.

„Со оглед на сите турбуленции што ги видовме во неодамнешното минато, почнувајќи од трговската политика на САД, а завршувајќи со влијанието на војната во Украина, која трае со години, европската економија се држи доста добро“, вели Милер. Гледајќи ги најновите податоци, „сè уште можеме да претпоставиме дека сме повеќе или помалку на патот што веќе беше предвиден во последната рунда проекции на ЕЦБ“, додаде тој.