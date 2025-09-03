Застрашувачка порака пристигна од кометата: „Ве набљудуваме, наскоро ќе дојдеме“ (ФОТО/ВИДЕО)

Социјалните медиуми се преплавени со застрашувачки тврдења дека чилеанските научници „пресретнале криптичен сигнал од кометата 3I/ATLAS“.

Истата вест наведува дека „вештачката интелигенција декодирала застрашувачка порака“ од кометата 3I/ATLAS и гласи:

„На пат сме. Ве набљудувавме.“ Не плашете се – наскоро ќе бидеме таму“.

Секако, авторите на веста веруваат дека станува збор за вонземјани.

„Тие веќе се во контакт со светските лидери, но јавноста не е информирана“, се заклучува во соопштението, што вознемири многумина.

Се огласија и научници, кои објавија застрашувачки информации за тој „меѓуѕвезден објект што моментално брзо се движи низ нашиот Сончев систем“.

Џиновската комета, наречена 3I/ATLAS, за прв пат беше забележана од телескопот на НАСА на 1 јули додека се движеше кон Сонцето со 221.000 км/ч (137.000 милји на час).

Сега една студија откри дека масивниот објект можеби бил забележан до два месеци порано.

Користејќи го сателитот за истражување на транзитни егзопланети (TESS) на НАСА, истражувачите ги открија новите слики од 3I/ATLAS, кои датираат од 7 мај.

Покрај тоа што покажуваат дека овој меѓуѕвезден посетител можеби бил откриен многу порано, овие рани податоци откриваат и некои многу чудни однесувања.

Додека TESS беше Набљудувајќи го објектот помеѓу 7 мај и 3 јуни, 3I/ATLAS одеднаш стана пет пати посветол.

Scientists issue chilling update on the mysterious interstellar object zooming through our solar system – as data reveals it could have been found two MONTHS earlier https://t.co/HMWw88CrPZ — Daily Mail (@DailyMail) September 1, 2025

Научниците очекуваат осветленоста да се зголеми како што се приближува кон Земјата, но растојанието поминато во овој период би претставувало само 1,5 пати зголемување на осветленоста.

Абнормално интензивниот сјај на објектот веќе предизвика шпекулации дека може да биде вонземско летало, а не комета.

Со стотици телескопи и сателити кои постојано го скенираат небото, објекти како комети или астероиди често се појавуваат во податоците долго пред научниците да го забележат нивното присуство.

Па, кога ќе се открие нешто важно, научниците пребаруваат стари податоци од телескопи за да видат дали се појавило на претходни слики во процес наречен „претходно откривање“.

Ова е важно затоа што им дава на научниците уште повеќе податоци за да ги рафинираат своите предвидувања за објекти кои можеби се видливи само кратко време.

Д-р Марк Норис, набљудувачки астроном на Универзитетот во Ланкашир, кој не беше вклучен во студијата, изјави за Дејли Меил: „Секогаш кога астрономите ќе најдат нешто што варира со текот на времето, се обидуваме да најдеме претходни набљудувања за да можеме да следиме како се променило во подолг временски период.“

„За нешто како тело што се движи низ Сончевиот систем, ова ни овозможува попрецизно да ја одредиме неговата орбита. За нешто што варира во осветленоста, често можеме да откриеме дали покажало докази за варијација на подолги временски скали.“

Откако беше откриен од страна на системот за предупредување за астероиди ATLAS на 1 јули, астрономите открија дека 3I/ATLAS бил виден од опсерваторијата Вера Рубин во Чиле 10 дена претходно.

BREAKING: 🚨 ALIEN SHIP IN OUR SOLAR SYSTEM? 🚨

What if that “comet” wasn’t a comet at all…

But a nuclear-powered spacecraft testing humanity?



That’s what Harvard astrophysicist Avi Loeb says — and the Hubble telescope might have caught it. 🌌



💥 No comet tail.

💥 Emitting its… pic.twitter.com/aW9isDvPzu — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) August 26, 2025

Ова ги наведе научниците да бараат уште порани слики од мистериозниот објект во историските податоци од други телескопи.

Иако TESS е дизајниран да набљудува ѕвезди, а не екстремно бледи објекти како 3I/ATLAS, тој снима слики од небото на секои 200 секунди.

Поради таа карактеристика, водечкиот автор д-р Адина Фајнштајн од Државниот универзитет во Мичиген веруваше дека TESS можеби го открил меѓуѕвездениот објект долго пред неговото официјално откривање.

Бидејќи 3I/ATLAS бил премногу блед за да се види на поединечни слики, д-р Фајнштајн и нејзините колеги користеле техника наречена „shift-stack“.

Истражувачите предвиделе каде треба да биде објектот на секоја од сликите на TESS и наредиле повеќе фотографии од небото, така што меѓуѕвездениот објект станал доволно светол за да биде откриен.

Со поместување Со почетокот на „прозорецот за набљудување“ за речиси два месеци, ова „повторно откривање“ овозможува подобра проценка на орбитата на 3I/ATLAS, потврдувајќи дека доаѓа надвор од Сончевиот систем.

Дополнително, ова рано набљудување покажува дека 3I/ATLAS доживеал ненадејно и брзо зголемување на осветленоста кога достигнал растојание шест пати поголемо од растојанието од Земјата до Сонцето.

Истражувачите откриле дека 3I/ATLAS станал околу пет пати посветол за помалку од еден месец, многу повеќе отколку што би се очекувало од нормална комета.

Професорот Мајкл Гарет, астроном на Универзитетот во Манчестер, кој не бил вклучен во студијата, изјавил за Дејли Меил: „Набљудуваното зголемување на осветленоста не може да се објасни само со геометрија. Ако кометата не е симетрична, тогаш додека кометата ротира, гледаме различни делови од површината; колку поголема изгледа кометата, толку посветла ќе биде.“

„Но, факторот шест се чини дека е преголем за да се објасни со геометрија, па затоа мора да се должи на активност на кометата.“

Претходно, некои ја сметаа абнормалната светлина на 3I/ATLAS како доказ дека може да биде од неприродно потекло.

Професорот Ави Лоеб од Универзитетот Харвард тврдеше дека објектот можеби произведува сопствена светлина со механички средства.

Според професорот Лоеб, ова додаде уште една потенцијална индикација дека 3I/ATLAS може да биде вештачка, содржи моќен извор на енергија способен да генерира светлина што ја гледаме од милиони километри оддалеченост.

Сепак, повеќето научници ја отфрлија теоријата на професорот Лоеб, а Крис Линтот од Универзитетот во Оксфорд ја нарече идејата „глупост“ и ја нарече „навреда за возбудливата работа што се прави за да се разбере овој објект“.

Според ова најново истражување, ненадејното зголемување на осветленоста веројатно е предизвикано од ослободувањето на „хипериспарлив“ мраз составен од јаглерод моноксид и јаглерод диоксид.

Очигледно, тој мраз се претвора во гас на многу поголемо растојание од Сонцето отколку мразот направен од вода.

Овие гасови се собираат околу кометата во меур познат како кома додека кометата се приближува кон Сонцето, рефлектирајќи повеќе светлина и создавајќи го скокот на осветленоста што го регистрираше TESS.

Кометите од нашиот Сончев систем веќе го изгубиле целиот свој јаглерод моноксид и јаглерод диоксид, па затоа телескопите не го детектираат истото однесување.

Интересно е што ова сугерира дека објектите од различни Сончеви системи може да имаат многу различни хемиски состави од оние што се наоѓаат во нашето ѕвездено соседство.

Професорот Гарет вели: „Кометите се сложени и нивната активност е многу варијабилна како што се приближуваат кон Сонцето. Добро е да се биде отворен за тоа како меѓуѕвездените објекти се споредуваат со нормалните комети што ги гледаме во нашиот Сончев систем.“