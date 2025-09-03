Во Германија 40 проценти од вработените работат со скратено работно време

Во Германија, сè повеќе луѓе работат со скратено работно време. Уделот достигна 40,1 процент во вториот квартал, според студијата на Институтот за истражување на вработувањето (IAB).

Тоа е за 1,3 проценти повеќе од минатата година, или 16,971 милиони работници. Во исто време, има 0,7 проценти помалку вработени со полно работно време, или 25,352 милиони, пренесува DPA.

И додека скратената работа беше исклучок во 1980-тите, сега стана норма, рече експертот на IAB, Енцо Вебер.

Вработените со скратено работно време работат во просек 18,62 часа неделно, што е исто така рекорд, додаде Вебер.

Вкупниот број на сите вработени во Германија малку се зголеми во вториот квартал во споредба со минатата година на 46 милиони.

Сепак, интензитетот на вработувањето се намали во споредба со првиот квартал.

„Дури и по две години рецесија, имаме нов рекорд за вработеност, но бројот на работни места со полно работно време е сè уште повеќе од 200.000 позиции под рекордот“, рече Вебер.