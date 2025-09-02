Кина пред Путин открива моќно оружје што го крие од светот со години

Под зелената церада на камион со осум тркала се наоѓа она што Кина тврди дека е најмоќниот ласерски систем за воздушна одбрана во светот, подготвен да биде претставен на големата воена парада во Пекинг. За време на тестовите, мистериозното оружје не изгледаше импресивно, но кога заштитната обвивка ќе биде отстранета утре на парадата на Народноослободителната армија (НОА), светот ќе види технолошко чудо, барем според тврдењата на кинеските воени пропагандисти, пишува „Телеграф“.

Овој ласер ќе биде дел од парадата на високотехнолошко оружје дизајнирано да ја прикаже кинеската војска како модерна и интегрирана сила, способна да ги достигне, па дури и да ги надмине Соединетите Американски Држави. Се очекува дека Владимир Путин, Ким Џонг-ун и иранскиот претседател Масуд Пезешкијан ќе ја следат парадата заедно со кинескиот претседател Си Џинпинг.

Парадата, која ја одбележува 80-годишнината од капитулацијата на Јапонија во Втората светска војна, треба да ги надмине оние што се одржаа во Москва и Вашингтон во однос на обемот. Аналитичарите на Пентагон внимателно ќе го следат за да соберат информации за оружјето со кое би можеле да се соочат САД во случај на инвазија на Тајван, што американските разузнавачки служби го сметаат за можно уште во 2027 година.

Тест фотографиите веќе открија четири нови противбродски ракети од класа „YJ“ или „Eagle Strike“, кои би можеле да се користат за потопување на американски или британски воени бродови. Американските аналитичари ќе ги следат „техничките индикатори“ за да проценат дали изложеното оружје е „вистинско“ или само „глупости“, рече Роб Питерс, виш истражувач во тинк-тенкот „Херитиџ фондејшн“.

„Секогаш кога Кина покажува нови извонредни технологии… добро е да се запомни дека треба да бидеме внимателни тие да ја имаат најдобрата опрема или да знаат како да ја користат“, додаде тој.

Треба да се напомене дека кинеската армија не е тестирана во борба од инвазијата на Виетнам во 1979 година, каде што претрпе големи загуби. Сепак, неодамнешните успеси на оружјето произведено во Кина, како што е соборувањето на индиски борбен авион од страна на Пакистан, покажуваат дека нивната технологија станува сè понапредна.

Овогодинешната парада го истакнува растечкото значење на ласерското оружје. Додека претходните паради се фокусираа на стратешки ракети и беспилотни летала, појавата на евтини беспилотни летала ги направи традиционалните противвоздушни системи премногу скапи. Ласерското оружје, иако скапо за развој, нуди соборување беспилотни летала по цена од само десет фунти по истрел.

Израел веќе демонстрираше успешна борбена употреба на своите системи Lite-Beam и Iron-Beam, додека британскиот систем Dragonfire собори 30 беспилотни летала во 300 истрели за време на тестирањето. И САД го препознаваат нивниот потенцијал.

И покрај ова, американските програми за развој на ласери се соочија со проблеми. Плановите за поставување ласери на борбените возила Strayker би можеле да бидат откажани по лошите тестови, при што ласерот на бродот USS Preble работи со една третина од својата моќност.

Во меѓувреме, Кина напредува. Се претпоставува дека системот што треба да се прикаже е 10kW OW5-A10, способен да пресретнува роеви беспилотни летала. „Во однос на брзината на развој, Кина дефинитивно е пред САД“, рече Џаред Келер, автор на билтенот „Ласерски војни“, но додаде дека, и покрај нивното присуство на саеми, „има малку визуелни докази за нивната работа“.

Експертите веруваат дека, и покрај фалењето на Кина, водечките армии во светот веројатно не се далеку една од друга во развојот на оваа технологија. „Не очекувам првата земја да биде години пред втората и третата“, вели Сидхарт Каушал од Кралскиот институт за обединети служби.

Иако сè уште сме далеку од научнофантастично оружје способно да уништува воени бродови, деновите на енергетски зраци што евтино и брзо ги соборуваат беспилотните летала од небото наскоро ќе станат реалност.