Вардариште ги извади граѓаните на Аеродром на улица, за утре закажан нов протест

Екоцидот во Вардариште мора да запре веднаш, едногласни беа деситиците граѓани од општина Аеродром кои денеска во 18 часот изегоа на протест и ја блокираа раскрсницата на Булевар Асном и Булевар Србија, кај паркот Авионче.

„Вардариште е канцер, и бараме решение од властите сега и веднаш“, порачаа граѓаните.

Следниот протест е најавен за утре, повторно во 18 часот, на истото место. Граѓаните апелираат до сите засегнати од загадувањето да се приклучат масовно, уверени дека само со истрајност можат да издејствуваат трајно решение.