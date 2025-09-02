Германија: НАТО ќе се распаднеше во јуни ако не го олабавевме ограничувањето на долгот

НАТО можеше да се распадне во јуни ако германскиот канцелар Фридрих Мерц не ги смени правилата за долг за да ѝ дозволи на земјата масовно да инвестира во одбраната, рече тој во телевизиско интервју цитирано од „Politico“.

Мерц ја бранеше историската одлука на неговата коалиција да го олабави ограничувањето на долгот за трошоците за одбрана, овозможено со изненадувачки пресврт од страна на конзервативците на Мерц веднаш по изборите, па дури отиде дотаму што го поврза тоа со опстанокот на НАТО.

„Во суштина успеавме да го спасиме НАТО со нашата одлука“, рече тој.

„Бев на самитот на НАТО во Хаг (24-25 јуни). Ако не го сменивме уставот и не бевме спремни да ѝ дозволиме на Сојузна Република Германија да троши 3,5% за одбрана плус 1,5% за потребната инфраструктура, тогаш НАТО веројатно ќе се распаднеше тој ден. Го спречивме тоа“, рече тој.

Во интервјуто, тој исто така рече дека ментално се подготвува за долга војна во Украина, но не сакаше да коментира дали Берлин ќе распореди мировни трупи во земјата доколку има прекин на огнот.

„Ментално се подготвувам за фактот дека оваа војна може да се одолговлекува долго време“, изјави тој за „ZDF“ кога беше прашан дали се надева дека прекин на огнот може да се постигне следната година.

„Се обидуваме да го завршиме што е можно побрзо, но сигурно не по цена на предавање на Украина“, додаде канцеларот.

Минатата недела, Мерц изрази скептицизам дека тековните мировни напори на американскиот претседател Доналд Трамп со рускиот претседател Владимир Путин ќе дадат резултати.

„Би сакал Соединетите Држави да соработуваат со нас за да го решат овој проблем што е можно трајно. Дипломатијата не е за притискање копче и потоа сè ќе биде во ред, додавајќи дека тоа обично е долг процес“, предупреди Мерц.

Што се однесува до безбедносните гаранции дизајнирани да ја заштитат Украина од уште еден руски напад во случај на мировен договор, Мерц рече: „Приоритет број еден е да се поддржи украинската армија за да може да ја брани земјата на долг рок“.

На прашањето дали Германија би била подготвена да испрати војници во Украина во случај на прекин на огнот, Мерц нагласи дека секое распоредување на странски трупи бара одобрение од Бундестагот. Тој не прецизираше како би можело да изгледа распоредувањето на германските трупи или дали го поддржува таков потег.

И покрај огромното зголемување на воените трошоци, Германија се бореше да регрутира и обучува војници подготвени за борба, при што големината на нејзината армија остана на околу 182.000 војници.