Напредокот на „AI“ ја зголемува пазарната капитализација на „Alibaba“ за 50 милијарди долари

Акциите на „Alibaba Group Holding“ скокнаа за повеќе од 19% откако компанијата објави пораст на приходите од вештачка интелигенција (ВИ), нагласувајќи го нејзиниот стабилен напредок во однос на конкурентите во период на брз раст во кинеската индустрија по „DeepSeek“, објави „Bloomberg“.

Лидерот во онлајн трговијата во Кина објави троцифрен процентен раст на приходите од производи поврзани со вештачка интелигенција, како и подобар од очекуваниот скок од 26% во продажбата во својата облачна дивизија, бизнисот најтесно поврзан со бумот на вештачката интелигенција.

Тоа помогна да се смират инвеститорите загрижени за последиците од влошувањето на нејзината битка со „Meituan“ и „JD.com“ во онлајн трговијата. Акциите на „Alibaba“ го забележаа својот најголем еднодневен раст од ноември 2022-ра година во Хонг Конг, додавајќи повеќе од 50 милијарди долари на пазарната вредност на компанијата. Акциите достигнаа рекордно високо ниво во раните попладневни часови. Добивките помогнаа да се подигне поширокиот сектор за вештачка интелигенција: развивачот на „Ernie“, „Baidu“, порасна за 5,8%, како и „Tencent Holdings“.

„Извештајот на ‘Alibaba’ го истакнува раздвојувањето во кинеската технологија: вештачката интелигенција остварува скалабилен раст, додека традиционалните сегменти насочени кон потрошувачите остануваат заглавени во револуционерна ценовна конкуренција“, рече Чару Чанана, главен инвестициски стратег во „Saxo Markets“.

„Тројното зголемување на приходите од вештачка интелигенција и солидната продажба во облак покажуваат дека ‘Alibaba’ се репозиционира за долгорочна релевантност во технолошкиот сектор, не само за доминација во малопродажбата“, додаде таа.

Напредокот на „Alibaba’ во вештачката интелигенција, каде што се смета за еден од лидерите во развојот на вештачката интелигенција во Кина, помогна да се ублажат загриженостите за тројната битка што ја зафаќа онлајн трговијата.

Елементот на вештачката интелигенција помага да се објасни зошто акциите на ‘Alibaba’ лесно ги надминаа оние на нејзините конкуренти кои се повеќе фокусирани на трговијата оваа година. ‘Alibaba’, исто така, имаше корист од растот на својата меѓународна дивизија, која вклучува некои од најпопуларните платформи за онлајн купување во светот, од „Lazada“ до „AliExpress“.