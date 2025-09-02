Ракот на желудникот често започнува незабележано. Еве ги симптомите на кои треба да внимавате

Ракот на желудник често не покажува јасни симптоми во раните фази. Затоа често се нарекува „тивка“ закана. Првите знаци на болеста можат да бидат благи и лесно може да се помешаат со вообичаени дигестивни проблеми.

Сепак, раното препознавање и навремената посета на лекар можат значително да го зголемат успехот на третманот. Подолу се наведени симптомите што треба да ве поттикнат да побарате стручен совет.

1. Чувство на ситост по неколку залаци

Еден од најраните знаци на рак на желудник може да биде чувството на ситост по само мала количина храна. Ако забележите дека вашиот апетит се намалил и дека брзо се чувствувате сити, можно е нешто да се меша во нормалната функција на желудникот. Во некои случаи, може да станува збор за тумор што го спречува ширењето на желудникот. Овој симптом често се игнорира, но ако се повтори, заслужува внимание.

2. Честа лошо варење или горушица

Горушица, непријатност во горниот дел на стомакот или чувство на печење што не исчезнува, дури и со лекови што се продаваат без рецепт, може да биде предупредувачки знак. Иако често укажува на поблага состојба како што е рефлукс на киселина, ако трае долго време, добра идеја е да се посети лекар. Долготрајната горушица може да не биде безопасна.

3. Благо гадење и непријатност во стомакот

Чувството на гадење, притисок или непријатност во стомакот без јасна причина може да биде ран знак на болест. Овие симптоми лесно се припишуваат на стрес, лоша исхрана или вирусни инфекции, но ако траат неколку дена или се повторуваат редовно, треба да се проверите. Раното откривање на болеста започнува со внимателно слушање на вашето тело.

4. Губење на апетитот

Ако постепено го губите апетитот без очигледна причина, иако инаку се чувствувате добро, ова може да биде предупредувачки знак. Оваа состојба е позната како анорексија (не во смисла на нарушување во исхраната) и често се јавува кај луѓе со рак. Со текот на времето, може да доведе до губење на тежина и губење на мускулна маса. Ако губењето на апетитот е придружено со други симптоми на оваа листа, задолжително посетете го вашиот лекар.

5. Постојан замор и слабост

Чувството на исцрпеност кое не исчезнува дури ни по одмор може да биде резултат на внатрешно крварење или анемија предизвикана од болеста. За разлика од обичниот замор, заморот поврзан со ракот не исчезнува по спиењето и може да се појави дури и кога не сте биле физички активни. Ако долго време чувствувате необјаснива слабост, тоа не е нешто што треба да се игнорира.

Многу рани симптоми на рак на желудник лесно се пропуштаат бидејќи не се драматични или болни. Сепак, постојаната непријатност, промените во апетитот, лошото варење и хроничниот замор се знаци дека вашето тело се обидува да ви каже нешто. Навремениот преглед и дијагноза можат да направат голема разлика. Ако забележите некој од овие симптоми, посетете го вашиот лекар – подобро е да се прегледате отколку да го одложите третманот.