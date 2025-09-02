„Google“ итно предупреди милијарди корисници: Проверете го ова веднаш!

„Google“ издаде итно предупредување до повеќе од 2,5 милијарди корисници ширум светот.

Компанијата ги повика корисниците да извршат безбедносна проверка на своите сметки за да се заштитат од потенцијален неовластен пристап. Препораката важи за корисниците на „Gmail“, „Google Drive“, „YouTube“ и „Android“ уреди.

Сметките на „Google“ често содржат чувствителни лични информации, како што се локација, фотографии, пораки, финансиски информации и лозинки за други сметки, што ги прави привлечна цел за сајбер криминалци. За да се спречат потенцијални напади, на корисниците им се советува редовно да користат алатки за безбедносна проверка.

Алатката за безбедносна проверка ја анализира сметката и дава упатства за отстранување на потенцијални слабости. Клучните проверени области вклучуваат:

– Поставки за најавување и обновување: Проверува дали се поставени опции за обновување на сметката, како што се резервна е-пошта или телефонски број.

– Активност на уредот: Преглед на сите уреди што се најавени на сметката за да се открие сомнителен пристап.

– Пристап од апликации од трети страни: Проверете кои апликации имаат пристап до вашата сметка и отстранете ги непознатите или непотребните апликации.

– Подобрено безбедно прелистување: Користи вештачка интелигенција за откривање на фишинг закани.

– Двофакторска автентикација: Обезбедува дополнителен слој на безбедност при најавување.

„Google“ исто така ги потсетува корисниците да бидат внимателни со лажни е-пораки и веб-страници што се обидуваат да ги измамат да им ги украдат информациите. Се препорачува редовно користење на алатката за проверка на безбедноста за да ја заштитите вашата сметка.