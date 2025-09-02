„Kia“ го трансформираше својот најмал кросовер (ФОТО)

Помладиот брат на „Sportage“, „Kia Stonic“, претрпе целосна модернизација и ќе биде лансиран на глобалните пазари пред крајот на годината. Најмалиот кросовер на јужнокорејската компанија доби значајни промени во надворешноста и ентериерот и подобрен сет на технолошки карактеристики.

Ажурираниот модел значително се промени во изгледот, бидејќи неговиот дизајн стана пофутуристички. Автомобилот доби сосема нов преден и заден дел со масивни браници и LED фарови и задни светла во форма на „L“. Хаубата и задната врата се исто така заменети. Верзијата „GT-Line“ има поагресивен изглед.

Внатрешноста на „Kia Stonic“ е сосема нова, изработена во стилот на постариот „Sportage“. Кросоверот доби двокрак волан, два 12,3-инчни дисплеи и допирни прекинувачи за контрола на климата. Волуменот на багажникот е зголемен на 352 литри. Листата на опции е проширена со функција за пристап до ентериерот од паметен телефон и полуавтономен систем за возење.

Малиот кросовер го задржа 1.0-литарскиот турбо мотор со 120 коњски сили, но сега може да се надополни со 48-волтна „блага“ хибридна инсталација за дополнителен надомест. Хибридната верзија не е само поекономична, туку и малку побрза – 10,7 секунди за првите 100 км/ч. Се нуди избор на рачен менувач или роботски менувач со две спојки.

Новиот „Stonic“ сега нуди еден од најобемните пакети на системи за помош на возачот во својата класа. Меѓу нив се асистент за избегнување судир во слепа точка со предупредување за безбедно излегување од автомобилот; асистент за избегнување судир напред 1.5; интелигентен темпомат базиран на навигација; асистент за возење на автопат итн.

„Kia“ наскоро ќе објави повеќе детали за датумот на лансирање на освежениот „Stonic“ на различни пазари.