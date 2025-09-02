Visa Signature – нова премиум картичка од Комерцијална банка, за првпат достапна во Македонија

Комерцијална банка ја претставува новата Visa Signature премиум дебитна картичка, за првпат достапна во Македонија и наменета за сите кои знаат да препознаат вредност.

Visa Signature не е само средство за плаќање, туку и влезница во светот на внимателно одбрани привилегии и бенефиции. Изборот на Visa Signature овозможува ексклузивни понуди, посебен третман и беспрекорни услуги насекаде низ светот.

Со Visa Signature корисниците добиваат пристап до:

⦁ Бесплатни посети 8 пати годишно на над 1.200 DragonPass деловни зони на аеродроми ширум светот

⦁ 6 GB бесплатен интернет во роаминг годишно

⦁ Неограничена Fast Track услуга на аеродромот во Скопје за побрзо и поудобно патување

⦁ Бесплатно патничко осигурување за целото семејство за патувања без грижи

⦁ Специјални попусти и понуди, внимателно селектирани за стил на живот кој одговара на сечии очекувања

Во промотивниот период до 31 октомври, Visa Signature се добива без членарина за првата година.

Оваа картичка е повеќе од статус – таа е потписот на уникатноста и доказ дека секојдневието може да изгледа поинаку кога се прави вистински избор.

Комерцијална банка со гордост ја овозможува уникатната Signature програма, со што уште еднаш ги носи најновите светски трендови во понудата на картички, исто како и пред 30 години, кога ја издаде првата платежна картичка во Македонија.

Повеќе детали за Visa Signature се достапни на следниот линк.