Губењето на независноста на ФЕД е сериозна закана, предупредува Лагард

Шефот на Европската централна банка предупреди дека ако претседателот Доналд Трамп ја поткопа независноста на Федералните резерви на САД, тоа би претставувало „многу сериозна закана“ за глобалната економија.

Кристин Лагард изјави дека ако Федералните резерви бидат принудени да одговорат на политичките диктати, тоа би имало „многу загрижувачко“ влијание врз економската стабилност во САД, а со тоа и во остатокот од светот.

Откако дојде на власт, Трамп постојано го напаѓаше претседателот на Федералните резерви, Џером Пауел. Минатиот месец, тој се обиде да го отстрани еден од гувернерите, Лиза Кук.

Сепак, Лагард нагласи дека во пракса би било „тешко“ за претседателот да ја наметне својата волја.

Федералните резерви се централна банка на САД, а нејзината главна задача е да стимулира вработување и да одржува стабилни цени. Во согласност со тие цели, тие ја поставуваат политиката на каматни стапки – и се претпоставува дека се независни од владата на САД.

Сепак, нивните одлуки честопати го предизвикуваа гневот на претседателот Трамп, и за време на неговиот прв мандат и по неговото враќање на власт во јануари. Тој постојано јасно ставаше до знаење дека би сакал значително намалување на каматните стапки во САД, со надеж дека тоа ќе го стимулира економскиот раст и ќе ги намали трошоците за позајмување на владата.

Тековната целна основна стапка на Федералните резерви се движи од 4,25% до 4,5%. Трамп сака таа да се намали на помалку од 1%.

Сепак, ФЕД не ги промени каматните стапки од декември минатата година поради постојаните загрижености за инфлацијата во САД, особено кога станува збор за можното влијание на царините на Трамп врз растот на цените.

Иако се очекува намалување овој месец, тоа речиси сигурно нема да биде доволно големо за да го задоволи претседателот.

Резултатот се сè поинтензивните напади на Трамп врз раководството на ФЕД.

За време на интервјуто за француското радио „Радио Класик“, Лагард беше прашана што ќе се случи ако Трамп ја преземе контролата врз политиката на каматни стапки во САД.

Претседателката на ЕЦБ одговори: „Мислам дека тоа би претставувало многу сериозна закана за американската економија, но и за глобалната економија“.

Таа додаде: „Доколку таа политика повеќе не е независна, туку зависи од политичките диктати на едно или друго лице, тогаш рамнотежата на американската економија, а со тоа и последиците за целиот свет – бидејќи тоа е најголемата економија во светот – би биле многу загрижувачки“.

Сепак, таа предупреди дека во пракса на Трамп ќе му биде тешко да ја преземе контролата.

Таа потсети дека Врховниот суд на САД веќе утврдил дека гувернерот на ФЕД може да биде отстранет само ако е виновен за сериозно прекршување на службената должност.

Бидејќи одборот за одредување на каматните стапки на Федералните резерви е составен од седум гувернери, заедно со регионалните претседатели на банки, на Трамп би му било тешко да обезбеди мнозинство, посочи Лагард.

Иако Пауел беше назначен на позицијата од Трамп за време на неговиот прв мандат, двајцата ретко се согласуваат. Во јули, Трамп го опиша Пауел како „идиот“ кој ги спречува американските граѓани да купуваат домови со тоа што ги одржува каматните стапки премногу високи.

Во август, тој се обиде да ја отстрани Лиза Кук, една од седумте гувернери на Федералните резерви, тврдејќи дека постои основано сомнение дека таа дала лажни изјави за нејзиниот хипотекарен кредит. Потегот, за кој нејзините адвокати рекоа дека нема фактичка или правна основа, беше оспорен на суд.