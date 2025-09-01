Сојузот Русија-Индија-Кина може да се покаже како премногу кревок без притисок од САД

Алијансата Русија-Индија-Кина, создадена во 1990-тите како противтежа на Соединетите Американски Држави, сега се обновува како начин трите земји да ја издржат трговската војна на претседателот Доналд Трамп. Но, старите сомневања значат дека алијансата веројатно нема да трае. И покрај заедничкото незадоволство од Вашингтон, партнерството е повеќе брак од интерес, пишува колумнистката на „Bloomberg Opinion“, Каришма Васвани.

Таа реалност ќе биде целосно очигледна оваа недела кога трите нуклеарни сили ќе се соберат во Тјанџин на самит на Шангајската организација за соработка. Кремљ инсистира на долгоочекуваниот трилатерален состанок. Доколку на тројката ѝ се даде нов живот, тоа би испратило силен сигнал дека геополитичките тешкаши се здружуваат под притисок од Соединетите Американски Држави. Но, вродените тензии меѓу Индија и Кина, како и економските разлики меѓу трите земји, го прават таков исход малку веројатен.

Притисокот е најизразен врз Индија. Земјата, до неодамна клучен партнер на САД, го трпеше товарот на царините на Трамп. Тој ги удвои тарифите за извоз во САД на 50 проценти, почнувајќи од 27-ми август, како казна за купување руска нафта.

Пекинг, првично главна цел на Вашингтон, уживаше привремено олеснување, но земјата останува заглавена во долгорочна стратешка конкуренција. А Русија, погодена од санкции и заглавена во војната во Украина, бара пријатели кои ќе ја ублажат нејзината изолација.

Москва првпат ја изнесе идејата за РИК, како што се нарекуваше трилатералната група, во 1990-тите. Тогашниот премиер Евгениј Примаков предложи формирање на групата за да се спротивстави на меѓународното влијание на САД. Коалицијата изгледаше импозантно на хартија – три земји со огромни економии и население. Сепак, во пракса, таа отсекогаш била поткопана од недоверба, особено меѓу ривалите Индија и Кина.

Меѓу најголемите точки на заплеткување е долгогодишниот граничен спор меѓу Пекинг и Њу Делхи. Тие се заглавени во конфликт околу лошо дефинирана граница од 3.488 километри во Хималаите. Тензиите ескалираа во војна во 1962-ра година и продолжуваат да тлеат и денес. Во 2020-та година, двете земји се судрија жестоко во регионот Ладак, што резултираше со смртни случаи од двете страни, најкрвавите борби во последните децении. Дипломатските односи се замрзнати, а Њу Делхи ги суспендираше туристичките визи за кинеските граѓани и воведе ограничувања за увоз на технологија.

Но, царините на Трамп ги зближуваат. Минатата недела, двете страни се согласија да го истражат демаркацијата на нивната спорна граница, што е клучен чекор кон решавање на територијалниот спор. Тензиите околу визите се намалија, а Кина изрази солидарност со Индија во однос на извозот.

Но, ризикот од идна конфронтација не може да се игнорира. Фундаменталните разлики во нивната динамика веројатно нема да исчезнат наскоро, изјави за „Hindustan Times“ Хепимон Џејкоб, основач и директор на Советот за стратешки и одбранбени студии. Иако засега е избегнато посериозно насилство, трајното зближување е малку веројатно. Тешко е за Њу Делхи да биде целосно уверен во намерите на Пекинг, особено со оглед на неговата воена активност во области како што се Јужното Кинеско Море и Тајван.

Кина е исто така премногу блиску до Пакистан за Индија да се чувствува удобно. Пекинг стана најважниот одбранбен партнер на Исламабад од крајот на Студената војна. За време на судирот со Индија во мај, Пакистан соопшти дека борбените авиони „J-10C“ произведени во Кина биле употребени за соборување на пет индиски борбени авиони. Њу Делхи соопшти дека Кина, исто така, обезбедила воздушна одбрана и сателитска поддршка. Соработката ги продлабочи безбедносните загрижености на Индија и го засили перцепцијата дека на Кина не може да ѝ се верува.

Освен безбедноста, економската логика не работи во корист на Њу Делхи. Индија зависи од американската технологија, капитал и синџири на снабдување што ниту Русија ниту Кина не можат да ги заменат. Соединетите Американски Држави се исто така најважниот пазар за индиски стоки, со голема маргина. Во 2024-та година, американските потрошувачи купиле индиски стоки во вредност од 77,5 милијарди долари, според извештајот на „Bank of Baroda“. За споредба, кинеските и руските купувања беа дел од тоа.

Во исто време, Москва е многу поблиску до Пекинг. Откако западните санкции беа воведени во 2014-та година по анексијата на Крим од страна на Русија, билатералната трговија меѓу земјите скокна на рекордни нивоа, надминувајќи 200 милијарди долари минатата година. Бизнисите се сè повеќе поврзани со кинескиот финансиски систем преку употребата на јуанот и услуги како што се картичките „UnionPay“. За Њу Делхи, приклучувањето кон таков блок би значело да се биде помлад партнер, што тешко дека е привлечна перспектива.

Но, тоа не ја спречи Москва да се обиде да го оживее. Во мај, министерот за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека „дојде време да се оживее“ тројката. Пекинг, исто така, ја поддржа иницијативата, велејќи дека таа може да го одржи мирот, безбедноста и стабилноста во светот.

Воскреснувањето на блокот би можело да претставува предизвик за Соединетите Американски Држави ако доведе до покоординирана акција.