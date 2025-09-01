Туризмот во ЕУ доживува бум и покрај растечкото незадоволство

Туризмот е клучен економски сектор за земјите од Европската Унија. Бројот на посетители речиси се врати на нивоата пред пандемијата, а приходите од туризмот сочинуваат значителен дел од бруто домашниот производ (БДП) и ги полнат владините каси.

Но, не е сè добро во европскиот туристички сектор. Додека индустријата ужива во зголемување на бројот на посетители и приходи, незадоволството расте кај жителите на многу туристички дестинации, според анализата на агенцијата „DPA“.

Разбирливо е дека никој не сака да живее меѓу толпи, бучава и нечистотија, а во исто време да биде избркан од своето соседство поради високите цени за изнајмување на станови за одмор.

Придонесот на туризмот

Според прогнозите на Светскиот совет за патувања и туризам (WTTC), туризмот ќе придонесе со речиси 1,9 трилиони евра во БДП-то на ЕУ во оваа година.

Тоа претставува околу 10,5% од економијата на блокот. Бројката за 2024-та година беше 1,8 трилиони евра. Се очекува секторот да продолжи да расте – до околу 2,3 трилиони евра од БДП-то на ЕУ до 2035-та година.

Европската комисија вели дека туризмот сочинува 5,1% од вкупната бруто додадена вредност на ЕУ – вкупната вредност на стоките и услугите произведени во економијата пред даноци и субвенции.

Туризмот во Европа се опорави од пандемијата Ковид-19 до 2023-та година. Жителите на ЕУ потрошија 555 милијарди евра на туристички патувања оваа година, според Евростат.

Околу 65% од жителите на ЕУ направиле патување за одмор барем еднаш оваа година. Од нив, 43% биле на одмор во својата земја, додека 57% отишле во странство.

Туризмот е исто така голем работодавач – според Евростат, во 2022-ра година, 2,4 милиони претпријатија во економијата на ЕУ припаѓале на туристичкиот сектор, вработувајќи 12,3 милиони луѓе. Според други проценки, туризмот поддржува до 23 милиони работни места низ целиот блок.

Економското влијание на туризмот е особено видливо во јужните и медитеранските земји на ЕУ, каде што може да сочинува до 18% од БДП-то (Хрватска, 2023-та) и значителен удел во вработеноста.

Во Грција, над 20% од вработеноста во економијата на земјата е во туризмот во последните години.

Една година по Олимписките игри, Франција си постави цел да генерира 100 милијарди евра приходи од странски туристи до 2030-та година. За да се постигне ова, владата планира да воведе голем број мерки за промоција на спортскиот туризам, деловниот туризам и агротуризмот, како и да ја поедностави регулаторната рамка.

Влијанието на туризмот варира во однос на учеството и приходите: додека во Холандија и Франција во 2023-та година над 80% од населението учествувало во туризмот, во Романија овој удел бил само 26,8%.

Шпанија е најпопуларната туристичка дестинација во ЕУ и претставува главен столб на шпанската економија.

Според националниот институт за статистика, во 2023-та година туризмот учествувал со 12,3% во БДП-то на земјата и со 11,6% во вработеноста. Во 2024-та година, меѓународните туристички пристигнувања се зголемиле за над 10%, надминувајќи 98 милиони посетители кои потрошиле 16% повеќе од претходната година.

Според Евростат, Шпанија е пред сите со 302 милиони ноќевања во 2023-та година, по што следат Италија (234 милиони), Франција (138 милиони), Грција (123 милиони) и Австрија (91 милион).

Германските и француските туристи трошат најмногу пари на одмор, сочинувајќи речиси половина од сите трошоци за туризам во ЕУ, според Евростат.

Германците сакаат да трошат и дома и во странство, и покрај економското забавување во земјата, според податоците од статистичкиот завод на земјата. Анкетите покажуваат дека Германците претпочитаат да одмараат дома.

Во 2024-та година, Германија постави нов рекорд по бројот на ноќевања со 496,1 милиони, тренд што продолжи и во првиот квартал од 2025-та година.

Според проценките, во ЕУ има над 636.000 туристички сместувачки капацитети, кои нудат 29,5 милиони кревети. Повеќе од една третина од креветите се наоѓаат во Италија и Франција, а над половина од објектите се во Хрватска и Италија.

За првиот квартал од 2025-та година, Евростат објави 452,4 милиони ноќевања во туристичките објекти во ЕУ. Додека на пример, Латвија и Малта забележаа зголемување на ноќевањата за 18,5% и 17,2% соодветно, Ирска забележа пад од 23,1%, продолжувајќи го трендот забележан во претходната година.

„Фактори што имаат влијание вклучуваат потрошувачка, како и пристап до воздушен транспорт во неизвесна макроекономска средина“, соопшти „Tourism Ireland“ во февруари.

Проблеми се јавуваат и кога дестинациите се недостапни: Словенија, каде што туризмот сочинува 5% од БДП-та, страда од слаба меѓународна поврзаност по банкротот на националниот авиопревозник „Adria Airways“ во 2019-та година.

Земјата влегува во нов инвестициски циклус, но големите меѓународни туристички компании се значително отсутни.

Романија сè уште не успеа да се етаблира на мапата на странскиот туризам: во првиот квартал од 2025-та година, таа се рангираше на второ претпоследно место по бројот на ноќевања од странски туристи со 20,1%, пред само Полска.

Некои земји сè уште не успеаја да ги надминат последиците од пандемијата: Бугарија останува под нивоата пред Ковид-19 и покрај очекуваниот раст на туризмот од 5% до 7% во првата половина од 2025-та година.

Експертите очекуваат поттик откако земјата ќе се приклучи на еврозоната во 2026-та година.

Брисел го поддржува туризмот со планови за политики и голем број програми за финансирање, водени од извештајот од 2022-ра година во кој се идентификувани 27 групи мерки за зелена и дигитална транзиција.

Целта е да се подобри одржливоста на туризмот во ЕУ преку надминување на регулаторните бариери и исполнување на барањата за одржлив туризам.

Германското туристичко здружение предупреди уште во 2023-та година дека за да продолжи да расте, индустријата мора да стане „позелена, подигитална и поотпорна на кризи“.

Европската туристичка агенда 2030, усвоена во 2022-ра година врз основа на извештајот, се фокусира на одржливост, дигитализација, отпорност и вештини.

Јавната консултација започната во јуни има за цел да ја подготви претстојната стратегија на Комисијата за одржлив туризам.

„Ова значи помалку пренатрупаност, позелени опции, подобри дигитални услуги и полесно прекугранично патување“, се вели во соопштението на Комисијата, наведувајќи ги и предизвиците, вклучувајќи ги климатските промени и „геополитичките тензии“.

Голем број други програми обезбедуваат попрактично финансирање. Примери за тоа се Еразмус+, кој ја поддржува едукацијата на младите луѓе во туризмот, како и регионалните и земјоделските фондови кои ги поттикнуваат помалку развиените и руралните области.

Шенген беше една од најголемите промени за туризмот во Европа, што го направи прекуграничното патување многу полесно.

Шенген зоната опфаќа 29 земји (25 од ЕУ и 4 од надвор од ЕУ) и овозможува движење без пасош за над 450 милиони луѓе. На посетителите од ЕУ им е потребна само една Шенген виза за слободно патување низ целиот блок.

Промените во визниот режим би можеле да привлечат и туристи: Одлуката од јули за олеснување на визните правила за турските граѓани беше дочекана со големо одобрување од туристичкиот сектор во Турција и соседна Бугарија.

Пренатрумизам и незадоволство

Сепак, во последниве години имаше силна реакција поради пренатрупаноста и таканаречениот „пренатрумизам“.

Пренатрупаноста на популарните дестинации води до метеж, деградација на животната средина и социјални тензии.

Последиците вклучуваат оптоварување на инфраструктурата, зголемување на трошоците за живот, раселување на жителите и оштетување на местата на културното наследство.

Жителите на популарните дестинации пријавуваат влошување на квалитетот на нивниот живот и желба да го намалат бројот на туристи, особено во шпицот на сезоната. Ова води до протести, а понекогаш и напади врз туристите, како што беше видено ова лето во Шпанија.

Во последните месеци, градови како Барселона и Палма де Мајорка беа место на протести од страна на жителите кои тврдат дека приливот на туристи ги зголемува цените на домувањето и услугите и врши притисок врз локалните заедници.

Како одговор на тоа, властите во региони како што се Каталонија, Андалузија, Балеарските Острови и Канарските Острови воведуваат мерки за ублажување на влијанието. Тие вклучуваат туристички даноци, построги правила за краткорочно изнајмување станови за одмор и ограничувања за пристигнување на крстосувачки бродови.

Историските холандски ветерници и дрвените куќи со забатен фронтон во областа Заансе Шанс во близина на Амстердам се атракција што мора да се посети. Но, селото стана „национален симбол на прекумерен туризам“, според локалните власти, кои сакаат да воведат контроверзна влезница од следната година.

„Области како што е популарниот атински кварт Плака се преполни со туристи“, рече градоначалникот Харис Дукас.

„Рестораните го зафаќаат јавниот простор, правилата што ги забрануваат хотелите се заобиколуваат, а зградите се претвораат во станови за краткорочно изнајмување“, рече адвокатот Димитрис Мелисас.

Конзервативната влада ја забрани регистрацијата на нови станови на платформи за краткорочно изнајмување најмалку една година во центарот на Атина, каде што имало повеќе од 12.000 сезонски изнајмувања во 2024-та година, зголемувајќи ги кириите.

Грција, исто така, започна со наплата на данок на крузерите на своите острови во јули, во обид да го ограничи бројот на туристи.

Регионите преземаат различни пристапи за борба против прекумерниот туризам без да ја убијат „козата што снесува златно јајце“.

Исланд, земја што не е членка на ЕУ, ги реинвестира даночните приходи директно во заштитата на животната средина.

Хрватскиот град Дубровник соработува со здружението на крузери за планирање на пристанишните посети.

Во белгискиот регион Фландрија, локалните заедници се вклучени во планирањето на туризмот.

Австриските скијачки центри се стремат да ја диверзифицираат својата понуда преку промовирање на летни планинарски одмори.

Се дискутираат и регулаторни инструменти, вклучувајќи високи туристички даноци и ограничувања на бројот на посетители. Венеција се најде во светските вести со надоместокот за пристап за посетители.

Сепак, не сите мерки се подеднакво ефикасни. Во извештајот од јули, „WTTC“ тврдеше дека туристичките даноци не го намалуваат бројот на посетители и дека парите ретко се реинвестираат во управувањето со туризмот.

Индустриската група, исто така, предупредува дека ограничувањето на туризмот може да доведе до големи загуби на приходи и на работни места.