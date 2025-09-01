„Domino’s Pizza“ ја намалува дивидендата, се бори со брзото опаѓање на продажбата

Акциите на „Domino’s Pizza Enterprise“ паднаа откако компанијата што бележи загуба ја намали дивидендата и изјави дека приходите од продажба ќе паднат уште побрзо во новата фискална година, објави „Bloomberg“.

Пазарната капитализација на компанијата падна на 1,48 милијарди австралиски долари (961 милион долари).

Компанијата моментално ја води 83-годишниот милијардер и извршен претседател Џек Ковен. „Domino’s“ соопшти дека пријавил загуба од 3,7 милиони австралиски долари за годината што заврши на 29-ти јуни, во споредба со профит од 96 милиони австралиски долари една година претходно. Компанијата ја намали дивидендата за акционерите за повеќе од 50 проценти и изјави дека ги намалува трошоците и го рационализира работењето.

Продажбата во продавниците на „Domino’s“ отворени најмалку една година падна за 0,9 проценти во првите седум недели од тековната фискална година, откако падна за 0,2 проценти во периодот од претходната година. Компанијата има повеќе од 3.500 локации од Австралија до Европа.

Бумот во услугите за достава на храна ја направи индустријата за брза храна поконкурентна. Пицата, која со години беше единствената опција за достава на топла храна, сега се натпреварува со цела палета на ресторански оброци и ресторани за брза храна.

Ковен рече дека компанијата ќе се откаже од повисоките цени и потпирањето на купони за храна за да ги направи цените на менито потранспарентни. Тоа ќе ја направи продажбата на пица попрофитабилна за франшизерите на „Domino’s“.

„По години фокусирање на продажбата ‘по секоја цена’, компанијата сега ќе ја даде предност на профитабилноста“, рече Ковен. „Сакам да бидам јасен, ова не е бизнис како и обично. Ги правиме потребните промени за да осигуриме дека ‘Domino’s’ може да расте профитабилно“, рече тој.