Дали теренските возила ќе бидат забранети во Европа?

Европските активисти повикуваат на реформи што би можеле да ја ограничат продажбата на големи теренски возила и пикапи во Европската Унија во иднина.

Неодамнешните истражувања покажуваат дека растечката популарност на овие типови возила не само што ја попречува мобилноста во градовите, туку има и негативно влијание врз безбедноста на пешаците.

Во Европа, теренските возила стануваат сè попопуларни во текот на изминатата деценија, откако претходно беа главно поврзани со американските патишта. Тие импресионираат со својата големина, нудат голем простор за товар и им даваат на возачите чувство на удобност и безбедност. Сепак, како што предупредува организацијата за транспорт и животна средина, и покрај овие предности, големите автомобили носат и сериозни ризици, особено за јавната безбедност.

Теренските возила сега се како мали автобуси. Нивната големина е голем проблем

Овие загрижености треба да бидат потврдени со неодамнешен извештај што покажува дека просечната ширина на новите автомобили што се продаваат во Европа се зголемува за еден сантиметар на секои две години. Моментално е помеѓу 170 и 180 см, што е за повеќе од 11 см повеќе отколку во 2001-ва година. Активистите предупредуваат дека доколку европските земји не се справат со проблемот со преголемите автомобили, наскоро на градските улици ќе има само „мали автобуси“.

Теренските возила се закана за пешаците и гаранција за поголемо загадување

Сепак, ова не е крајот на загрижувачките заклучоци. Како што се истакнува во извештајот, оставањето на сегашните прописи непроменети значи намерно изложување на граѓаните на Европската Унија на опасност. Поголемите возила, како што се теренските возила, претставуваат многу поголема закана за пешаците, што е потврдено од минатогодишната студија на Европскиот одбор за безбедност во сообраќајот. Експертските мислења покажуваат дека при брзини над 64 км/ч стапката на смртност кај пешаците удрени од стандарден патнички автомобил е 53 проценти, додека за теренските возила е до 100 проценти.

Во исто време, експертите нагласуваат дека теренските возила трошат непропорционално повеќе гориво од традиционалните патнички автомобили, а испуштаат повеќе загадувачи. Покрај тоа, нивната големина ги прави потешки за возење и помалку предвидливи на патот, што го зголемува ризикот во градскиот сообраќај.

Иднината на теренските возила ќе ја одлучи Европската Унија

Европскиот парламент веќе најави одговор на алармантните сигнали од експертите и изјави дека ќе преземе мерки за намалување на бројот на теренски возила на европските патишта. Според голем број европски медиуми, првите чекори во оваа насока веќе ги презедоа Франција, Холандија и Белгија. Париз и Брисел размислуваат за воведување дополнителни такси за паркирање за поголеми и потешки возила, додека Амстердам веќе некое време им забранува на теренските возила да влегуваат во градските центри.