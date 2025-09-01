Дали престанавте да пиете алкохол? Еве што можете да очекувате за вашето здравје

Многу луѓе уживаат во алкохолот, но кога ќе се претера, последиците можат да бидат долгорочни, а понекогаш и опасни по живот.

Ако вие, како и многу луѓе ширум светот, се прашувате какво влијание може да има откажувањето од алкохол врз вашето целокупно здравје, тројца лекари ги објаснија клучните придобивки и промени, пишува „health.com“.

Подобар сон

Една од првите и најочигледни промени што ќе ги забележите е подобрување на квалитетот на вашиот сон.

„Со помалку алкохол, ќе се чувствувате поодморени и помалку когнитивно троми наутро“, вели д-р Џозеф Шахт.

Иако алкохолот може да ви помогне да заспиете побрзо, тој го нарушува вашиот природен циклус на спиење.

„Ќе се будите често или затоа што мора да одите во тоалет, да земете вода затоа што сте дехидрирани или затоа што алкохолот го нарушил вашиот циклус на спиење“, додава Кит Хамфрис.

Истражувањата потврдуваат дека алкохолот ја одложува и скратува „REM“ фазата, што е клучно за креативноста, општата благосостојба и долговечноста.

Постабилно расположение

Иако алкохолот може да изгледа како краткорочен релаксант, тој е депресант кој може да го влоши менталното здравје на долг рок. Многу луѓе, според д-р Шахт, доживуваат анксиозност или напади на паника денот по пиењето. Ова се случува затоа што алкохолот влијае на амигдалата, дел од мозокот кој ги регулира негативните емоции, но и на производството на клучни невротрансмитери како што се серотонин и допамин.

„Намалувањето на количината што ја пиете ќе му помогне на вашиот мозок подобро да ги регулира овие невротрансмитери и ќе ве натера да се чувствувате поизбалансирано“, објасни Шахт.

Бидејќи откажувањето од алкохол го подобрува сонот, кој е тесно поврзан со менталното здравје, тоа исто така го намалува ризикот од развој на психолошки проблеми.

Помал ризик од рак

„Од факторите што можеме да ги контролираме, намалувањето на внесот на алкохол може значително да го намали ризикот од развој на рак со текот на времето“, нагласува д-р Да Веига.

Дури и умереното пиење го зголемува ризикот од развој на неколку видови рак, вклучувајќи рак на глава и врат, хранопровод, црн дроб, дојка и дебело црево.

Д-р Едвард Да Веига објаснува дека телото го претвора етанолот од алкохол во ацеталдехид, познат канцероген. Покрај тоа, алкохолот ја оштетува ДНК-та и се меша во апсорпцијата на важни витамини, што може да придонесе за развој на болести со текот на времето.

Поздраво срце и крвни садови

Алкохолот е поврзан со голем број срцеви проблеми, како што се мозочен удар, срцев удар и срцева слабост, бидејќи предизвикува воспаление кое го оптоварува кардиоваскуларниот систем. И не заборавајте на калориите.

Д-р Џозеф Шахт, експерт за зависности, забележува дека алкохолот може да придонесе за зголемување на телесната тежина, што доведува до ризици како што се дијабетес тип 2 и висок крвен притисок. Од друга страна, откажувањето од пиење често резултира со губење на тежината.

„Повеќето луѓе кои пијат редовно ќе изгубат барем неколку килограми ако го исклучат алкохолот од нивната исхрана“, вели Шахт.

Помалку несреќи и повреди

Кога пиете помалку, ги намалувате и шансите за несреќа. Според Хамфрис, алкохолот не е поврзан само со сериозни несреќи како сообраќајни несреќи, туку и со помали инциденти како паѓања, истурање кафе или заборавање да ги земете лековите.

Како невротоксин, алкохолот ја нарушува рамнотежата, проценката и времето на реакција.

„Алкохолот ја нарушува физичката координација и ја нарушува концентрацијата и меморијата“, заклучува Хамфрис.

Дали има некои негативни страни?

Недостатоците од откажувањето од пиење се речиси непостоечки. Некои се грижат за социјалната изолација, но со зголемената достапност на безалкохолни вина, пива и коктели, дружењето без алкохол е полесно од кога било. Всушност, многу луѓе откриваат дека нивниот социјален живот всушност се подобрува бидејќи се чувствуваат поодморени, посигурни и помалку вознемирени.

„Едно од најдобрите нешта што можете да ги направите за да го подобрите вашето здравје, е да намалите или да престанете да пиете алкохол“, рече Шахт.