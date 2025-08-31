Дури 1,2 милиони жители на оваа европска земја никогаш не биле вработени

Статистиката собрана за прв пат открива дека 1,2 милиони корисници на надомест за вработување во Германија во работоспособна возраст никогаш не биле вработени. Голем дел од нив живеат од надоместокот повеќе од 28 години, објавуваат германските медиуми.

Според тоа, во 2023 година, имало вкупно 3,93 милиони корисници на надомест за вработување кои биле способни да работат. Од нив, 2,97 милиони биле невработени.

Меѓу нив имало 1,19 милиони корисници на надоместоци за кои Агенцијата за вработување не пронашла докази за вработување до 1997 година во нова споредба на податоци. Ова ги вклучува луѓето кои живеат трајно од надоместоци – до крајот на 2004 година од поранешниот надомест за невработеност, потоа од Харц IV, а сега од надоместокот за вработување, објавува Феникс.

Дополнително, има и странски државјани за кои нема достапни податоци за претходно вработување бидејќи неодамна се преселиле во Германија.

Дополнителни 363.000 корисници на социјална помош немале ниту работа што подлежи на придонеси за социјално осигурување, ниту мини-работа најмалку десет години.

Од друга страна, вкупно 681.000 корисници на социјална помош биле вработени во декември 2023 година, вклучувајќи 280.000 луѓе со мини-работни места. Ова значи дека тие заработувале толку ниски плати што им била потребна дополнителна поддршка.

Сепак, 230.000 (34 проценти) од вработените корисници на социјална помош биле вработени помалку од една година, а само 71.000 повеќе од десет години.

Сепак, засега нема да има зголемување на бенефициите. Во саботата, германските медиуми објавија дека следната година ќе има уште едно замрзнување за 5,6 милиони корисници на социјална помош.

Ова значи дека едно лице без родители сè уште ќе добива 563 евра месечно, додека децата, во зависност од нивната возраст, ќе добиваат 357 евра (0-6 години), 390 евра (7-14 години) и 471 евро (15-18 години).

Се очекува кабинетот да го одобри замрзнувањето на 10 септември. Бундестагот повеќе не мора да го одобрува.

Износот на надоместокот се прилагодува годишно врз основа на развојот на цените и платите. Во 2024 година, стандардната стапка скокна за 61 евро поради брзата инфлација. Бидејќи цените нагло паднаа од тогаш, граѓанскиот додаток е всушност превисок од 2025 година.

Сепак, на државата не ѝ е дозволено да го намали надоместокот поради важечкиот закон за заштита на имотот, пишуваат германските медиуми.