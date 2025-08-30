Каде исчезна Трамп? На X се шпекулира за неговата смрт

Интернетот е преплавен со шпекулации за смртта на американскиот претседател Доналд Трамп, откако корисниците на социјалната мрежа X почнаа да поставуваат прашања за неговото отсуство од јавноста во последните денови, како и тврдења дека не е во најдобра здравствена состојба.

Целата тема доби дополнително значење откако корисниците на X забележаа голема бемка што повторно се појави на десната рака на Трамп, а потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, рече дека е „подготвен да биде претседател“ во случај на „страшна трагедија“ ако му се случи нешто на Трамп.

Непојавување во јавност, Пентагон пица и зголемување на пребарувањата

Според извештаите, Трамп не се појавил во јавност повеќе од неколку дена, односно од 25 август. Ситуацијата стана уште посомнителна за корисниците на X откако некои објавија дека американскиот претседател „нема закажано јавни средби или појавувања за следните два дена, односно за 30 и 31 август“.

Додавање гориво на теоријата дека Трамп починал беше зголемениот број нарачки за пица во близина на Пентагон.

Теоријата за „Pentagon pizza“ е идејата дека зголемениот број на нарачки за пица во областите околу седиштето на Пентагон може да се протолкува како знак дека таму се случуваат исклучително важни или кризни настани. Пораката на теоријата е дека кога вработените во Пентагон се премногу зафатени за да го напуштат своето работно место за да јадат, тие нарачуваат брз и удобен оброк како пица.

Историски гледано, такво зголемување на нарачките за пица во Пентагон е забележано непосредно пред големите воени настани, како што се Заливската војна во 1990 година, воената акција за време на импичментот на поранешниот американски претседател Бил Клинтон во 1998 година, а неодамна и за време на конфликтот Иран-Израел во 2024 година.

САД, исто така, забележаа огромно зголемување на бројот на пребарувања поврзани со смртта на Трамп во последните 24 часа.

Поврзувајќи ги сите „претпоставени точки“, корисниците на социјалната мрежа X ја преплавија страницата со шеги и мемиња. Некои корисници коментираа за веста за загрижувачкото здравје на Трамп, но ги нарекоа теориите за неговата смрт претерани.

Од друга страна, Белата куќа досега официјално не коментираше за ниту еден таков пост на социјалните мрежи.

Тој е активен на Truth Social

Покрај „отсуството на официјално соопштение“, важно е да се нагласи и дека Трамп е доста активен на Truth Social и објави соопштение синоќа, а извештаите за голема модринка на десната рака ги коментираше и неговиот лекар, Шон Барбабела.

„Ова е во согласност со помалата иритација на меките ткива поради честото ракување и користење на аспирин, кој се зема како дел од стандардната кардиоваскуларна превенција“, рече Барбабела. Тој додаде дека претседателот инаку е во „одлична когнитивна и физичка здравствена состојба“.