Како да поминете евтин одмор во Хрватска

Ако мислите дека одморите во Хрватска се резервирани само за оние со длабок џеб – грешите.

Постојат трикови што ги користат локалните жители за да имаат незаборавен одмор без да потрошат богатство. Од скриени плажи до поевтини ресторани и тајни апликации за наоѓање прифатлив смештај. Ви претставуваме сè што треба да знаете за да уживате во Јадранот без да потрошите многу пари.

Додека Дубровник, Хвар и Ровињ се меѓу најскапите дестинации, локалните жители знаат дека постојат места со исто кристално чисто море, но многу попристапни цени.

Изберете скриени дестинации наместо популарните „жешки места“

На пример – Примоштен, Трибуњ, Рогозница – поевтин смештај, помалку гужви, Лумбарда на Корчула – рајски плажи без масовен туризам, Новиград и Фажана – идеални за семејства кои сакаат мир, ’Рт Камењак – скриен бисер на Истра познат само за „упорните“.

Најдобриот локален совет, Колку сте подалеку од најпознатите плажи и центри, толку се пониски цените за храна, пијалоци и лежалки.

Како да најдете евтин смештај – трикови на локалното население

Цените за сместување на брегот можат да бидат астрономски во лето, но постојат неколку трикови за наоѓање прифатливи опции:

  • Апликации како Newscall, Facebook Marketplace и Bookir често имаат скриени понуди од локалното население кои не се рекламираат на Booking.com.
  • Резервациите во последен момент во јуни и септември можат да ја намалат цената до 40 проценти.
  • Преговарајте директно со сопствениците. Многу приватни сопственици даваат попусти ако резервирате надвор од посредничките платформи.

Поевтина храна и пијалоци – каде што јаде локалното население

Додека туристите често плаќаат двојно повеќе во рестораните покрај морето, локалното население знае каде да јаде за половина цена:

  • Таверните покрај главните шеталишта нудат локална храна по многу попристапни цени.
  • Рибните продавници и пазарите се одличен избор за свежи производи, а ако имате стан, готвењето на сопствените оброци ги намалува трошоците до 60 проценти.
  • Киосците за брза храна во помалите градови често имаат повкусни и поевтини опции од рестораните.

Како да избегнете скапи плажи и скриени трошоци

Многу популарни плажи сега наплаќаат влезници, лежалки и паркинг, но локалното население знае за дивите заливи и помалку познатите плажи каде што влезот е бесплатен:

  • На Јадранското Море има стотици мали плажи што нема да ги најдете на Google. Затоа прашајте го локалното население за совет.
  • Во помалите градови, плажите често се подобро одржувани и без дополнителни трошоци.
  • За паркирање, користете апликации како PayDo и Aircash, за да избегнете казни и да заштедитее пари.

Мудро планирајте го вашиот превоз

Ако одите со автомобил, избегнувајте го автопатот за време на шпицот на сезоната, бидејќи регионалните патишта можат да бидат до 50% поевтини.

За островите, користете ги утринските фериботски линии бидејќи билетите се многу поевтини.

Апликации како BlaBlaCar ви овозможуваат да ги поделите трошоците за гориво и возење.

Одморите во Хрватска можат да бидат многу прифатливи – ако ги знаете триковите што ги користи локалното население. Од избор на скриени плажи и договарање сместување, до паметно планирање храна и транспорт. Со неколку правилни одлуки, можете да заштедите стотици евра, додека уживате во најубавите делови на Јадранското Море.

