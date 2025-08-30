Апелациониот суд пресуди дека повеќето од царините на Трамп се нелегални

Федералниот апелационен суд пресуди дека повеќето од глобалните царини на американскиот претседател Доналд Трамп се нелегални, нанесувајќи огромен удар врз сржта на неговата агресивна трговска политика.

Апелациониот суд на САД за Федералниот округ, утврди дека законот што Трамп го повика кога ги одобри најобемните царини, вклучително и реципрочните, всушност не дава овластување за наметнување на овие царини.

„Фундаменталната моќ на Конгресот да наметнува даноци како што се царините е исклучиво на законодавната власт според Уставот. Царините се фундаментална моќ на Конгресот“, рече судот.

Апелациониот суд ја одложи својата одлука до 14 октомври за да ѝ даде време на администрацијата на Трамп да побара од Врховниот суд да ја поништи одлуката.

Трамп потоа го обвини Апелациониот суд дека е „многу пристрасен“ и рече дека Врховниот суд ќе пресуди во негова корист.

„Доколку овие царини некогаш исчезнат, тоа би било целосна катастрофа за земјата. Доколку им се дозволи да останат на сила, оваа одлука буквално би ги уништила Соединетите Американски Држави“, напиша Трамп во објава на Truth Social.

Портпаролот на Белата куќа, Куш Десаи, рече дека царините на претседателот остануваат на сила и дека тие со нетрпение очекуваат конечна победа по ова прашање.

Петочната пресуда е втор пораз по ред за Трамп во значајниот случај, познат како V.O.S. Selections vs. Trump. Случајот е консолидиран од две одделни тужби, едната поднесена од 12 држави, а другата од пет мали американски фирми.

„По втор пат во овој случај, федералниот суд пресуди дека таканаречените царини на претседателот за Денот на ослободувањето се нелегални“, рече адвокатот Џефри Шваб од Центарот за правда на Либерти, кој ги застапуваше малите бизниси во случајот.

Администрацијата на Трамп тврди дека Законот за овластување за меѓународна економска вонредна состојба (IEEPA) му дава на претседателот овластување да воведува царини специфични за земјата на кое било ниво, доколку ги смета за неопходни за справување со национална вонредна состојба.

Американскиот суд за меѓународна трговија го отфрли тој став кон крајот на мај и ги поништи тарифите на Трамп врз основа на IEEPA, вклучувајќи ги и неговите реципрочни тарифи низ целиот свет. Пресудата, исто така, ги поништи тарифите на Трамп за Канада, Мексико и Кина, кои беа воведени за решавање на наводната трговија со фентанил во САД.

Федералниот окружен суд брзо ја одложи таа одлука во исчекување на жалбата на Трамп. Сепак, неколку судии на апелациониот суд се покажаа многу скептични кон аргументите на администрацијата на Трамп кога ги слушнаа усните аргументи кон крајот на јули.

Во пресудата од петокот, судот утврди дека оспорените тарифи ги надминуваат овластувањата на Трамп според IEEPA.