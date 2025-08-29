29 август, 2025
ПочетнаАВТОБИЗHyundai подготвува изненадување: Доаѓа најмалиот Ioniq
АВТОБИЗ

Hyundai подготвува изненадување: Доаѓа најмалиот Ioniq

7

Hyundai ги објави првите тизер фотографии од сосема нов концепт кој ќе дебитира на 9 септември на IAA Mobility 2025 во Минхен.

     Добивајте вести на Viber     

Се очекува овој концепт да прерасне во сериски производствен субкомпактен електричен модел, најверојатно под името Ioniq 2.

Според првите слики, автомобилот носи футуристички дизајн со LED светлосни ленти по целата ширина на возилото напред и назад, додека обликот на каросеријата наликува на комбинација од хечбек и фастбек со интегриран спојлер.

Моделот треба да биде најмалиот член на семејството Ioniq, позициониран над електричниот Inster и како алтернатива на класичните модели, како што се i20 и Bayon.

Се очекува да ја користи механичката платформа E-GMP што ја дели со моделите Kia EV2 и EV3, со електричен мотор од 204 КС и батерија од 58,3 kWh.

Новиот Ioniq ќе се натпреварува со конкуренти како што се Renault 5 E-Tech, Nissan Micra EV, Peugeot e-208, Opel Corsa Electric, Citroen e-C3 и BYD Dolphin.

Производствената верзија би можела да се појави на пазарот веќе во првата половина на 2026 година, додека концептот ќе биде претставен во Минхен оваа есен.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025