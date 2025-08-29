Hyundai подготвува изненадување: Доаѓа најмалиот Ioniq

Hyundai ги објави првите тизер фотографии од сосема нов концепт кој ќе дебитира на 9 септември на IAA Mobility 2025 во Минхен.

Се очекува овој концепт да прерасне во сериски производствен субкомпактен електричен модел, најверојатно под името Ioniq 2.

Според првите слики, автомобилот носи футуристички дизајн со LED светлосни ленти по целата ширина на возилото напред и назад, додека обликот на каросеријата наликува на комбинација од хечбек и фастбек со интегриран спојлер.

Моделот треба да биде најмалиот член на семејството Ioniq, позициониран над електричниот Inster и како алтернатива на класичните модели, како што се i20 и Bayon.

Се очекува да ја користи механичката платформа E-GMP што ја дели со моделите Kia EV2 и EV3, со електричен мотор од 204 КС и батерија од 58,3 kWh.

Новиот Ioniq ќе се натпреварува со конкуренти како што се Renault 5 E-Tech, Nissan Micra EV, Peugeot e-208, Opel Corsa Electric, Citroen e-C3 и BYD Dolphin.

Производствената верзија би можела да се појави на пазарот веќе во првата половина на 2026 година, додека концептот ќе биде претставен во Минхен оваа есен.