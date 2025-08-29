„Nvidia“ објави уште еден силен квартал, надминувајќи ги проценките

Производителот на чипови „Nvidia“ објави поголеми од очекуваните приходи и профит за вториот квартал, потврдувајќи дека бизнисот со центри за податоци на компанијата останува во срцето на невидената експанзија на инфраструктурата за вештачка интелигенција (AI). Технолошкиот гигант, исто така, сигнализираше дека приходите во тековниот квартал ќе останат силни, објави „CNBC“.

Во периодот април-јуни, миленикот на Волстрит објави нето добивка од 1,05 долари по акција, во споредба со проценката од 1,01 долари. Приходите на технолошкиот гигант се зголемија на 46,74 милијарди долари, надминувајќи ги очекувањата на аналитичарите од 46,06 милијарди долари.

Вкупните приходи на компанијата се зголемија за 56% во кварталот, соопшти „Nvidia“.

Производителот на чипови изјави дека очекува приходите за тековниот квартал да достигнат 54 милијарди долари, иако таа бројка не ги вклучува испораките во Кина во втората половина од годината. Аналитичарите очекуваат приходи од 53,1 милијарди долари за периодот јули-септември, според „LSEG“.

По средбата со американскиот претседател Доналд Трамп, раководителите на „Nvidia“ сигнализираа дека очекуваат да добијат лиценца за снабдување на Кина со чипот „H20“, производ за кој компанијата изјави дека чинел 4,5 милијарди долари и можел да додаде 8 милијарди долари на продажбата во вториот квартал доколку бил достапен во тој период.

Од „Nvidia“ изјавија дека не продале никакви чипови „H20“ во азиската земја во текот на кварталот, но оствариле профит од пуштањето на моделот во вредност од 180 милиони долари на клиент надвор од Кина.

Бизнисот на технолошкиот гигант е управуван од операциите со центри за податоци, каде што компанијата продава чипови, при што приходите во тој сектор се зголемиле за 56% на годишно ниво на 41,1 милијарди долари.

Големите даватели на услуги во облак сочинуваат околу половина од бизнисот со центри за податоци на „Nvidia“, соопшти компанијата во претходниот квартал. Овие клиенти сега купуваат чипови „Blackwell“, најновата генерација на компанијата, со продажба зголемена за 17% во однос на првиот квартал. „Nvidia“ изјави во мај дека нејзината нова линија на производи достигнала 27 милијарди долари продажба, што претставува околу 70% од приходите од центрите за податоци.

Одделот за игри на „Nvidia“ оствари продажба од 4,3 милијарди долари, што е зголемување од 49% во однос на истиот период минатата година. Овој сегмент беше најголем на „Nvidia“ пред бумот на вештачката интелигенција (ВИ) да го престигне.

Акциите на највредната компанија во светот паднаа за 5% во продолженото тргување по извештајот. Акциите на производителот на чипови пораснаа за повеќе од една третина оваа година, надминувајќи го „S&P 500“, кој доби речиси 10% од почетокот на годината.

„Nvidia“ откупи акции во вредност од 9,7 милијарди долари во вториот квартал. Компанијата соопшти дека нејзиниот одбор на директори одобрил дополнителни 60 милијарди долари во откуп на акции.

Технолошките гиганти, вклучувајќи ги „Meta Platforms“ и „Microsoft“, инвестираат многу за да ги поддржат своите амбиции за ВИ, а Nvidia е најголемиот корисник, при што значителен дел од тие трошоци одат на неговите чипови.

Досега, со исклучок на вториот квартал од оваа година, производителот на чипови ги надмина проценките за заработка во 11 од последните 12 квартални извештаи. Сепак, акциите покажаа послаби резултати по објавувањето на заработката во четири од нив, според „FactSet“.