Италија планира да собере до 1,5 милијарди евра од данок на добивка на банките

Италијанската влада сака да ги пренамени профитите на банкарските компании како начин за зајакнување на јавните финансии, објави „Bloomberg“.

Администрацијата на премиерката Џорџа Мелони размислува за проширување на постојниот закон кој бара од заемодавателите да престанат да користат одложени даночни средства, велат извори запознаени со ова прашање.

Се очекува овој потег да ѝ обезбеди на владата помеѓу 1 милијарда и 1,5 милијарди евра, велат тие. Секоја нова мерка ќе биде дискутирана и координирана со доверителите на Италија.

Предлогот би можел да ѝ помогне на владејачката коалиција на Мелони да ја исполни својата амбиција да ги намали даноците за средната класа, а воедно да се држи до планот за намалување на дефицитот под горната граница од 3 проценти утврдена од Европската унија (ЕУ) следната година.

Прашањето за оданочување на доверителите на Италија останува спорно прашање во рамките на владата. Вицепремиерот Антонио Тајани во неделата изјави дека е против воведување даноци на вишокот профит на банките. Министерот за финансии Џанкарло Џорџети претходно предложи банките да ги поддржат домаќинствата, со оглед на големината на нивниот профит.

Мерките за ублажување на притисокот врз пониската и средната класа често се појавуваат во фискалните одредби на Мелони. Предизвикот за Рим е да ги направи овие промени одржливи додека се справува со слаб економски раст и долг од повеќе од 130% од бруто домашниот производ (БДП).

Просечната профитабилност на италијанските банки се зголеми во последните години, бидејќи повисоките каматни стапки ги поддржуваат приходите од кредитирање.

Одложените даночни средства се кредити што произлегуваат од минати загуби што банките можат да ги користат во иднина за да ги намалат своите даночни обврски.

Новата мерка што ја разгледува италијанската влада потенцијално би го продолжила тековниот грејс период за уште две години, објави италијанскиот медиум „Il Messaggero“. Правилото моментално е на сила за 2025-та и за 2026-та година.

Аналитичарката на „Banca Akros“, Ирене Росето, го повтори својот „позитивен став“ за банкарскиот сектор, велејќи дека е малку веројатно дека потегот ќе има директно влијание врз капиталната позиција на италијанските банки.

Тековните правила беа договорени во буџетот од минатата година.