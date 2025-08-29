Русите собраа рекордни 500 милијарди долари во банките, привлечени од високите каматни стапки

Руските домаќинства собраа рекордни износи на банкарски депозити, искористувајќи ги историски високите каматни стапки на штедните сметки во воено време, објавува „Bloomberg“.

Поединечните депозити се зголемија за 8% во првите седум месеци од годината, достигнувајќи вкупно 43,6 трилиони рубљи (542 милијарди долари), покажаа податоците од Руската централна банка. Вкупно, Русите држат 61,1 трилион рубљи во депозити и сметки.

Пазарот на депозити е во подем во последните две години откако централната банка ја зголеми својата клучна каматна стапка на рекордни 21% за да ја ограничи инфлацијата во прегреаната руска економија. Огромните владини трошоци за војската и за поддршка на економијата погодена од санкциите ги зголемија потрошувачките цени за повеќе од двојно повеќе од целта од 4%, со знаци на забавување само во јуни.

Иако рекордниот износ – речиси двојно поголем од износот на средства што руската централна банка ги замрзна во странство од инвазијата на Украина во февруари 2022-ра година, ја истакнува привлечноста на високите приноси, тој исто така означува драматична промена во ставовите кон банкарските депозити во споредба со турбулентните 1990-ти, кога заштедите на многу Руси се стопија повеќе од еднаш. Траумата од постсоветските децении е сè уште жива и повремено се појавуваат гласини за плановите на државата да замрзне депозити, што ги наведува претставниците на централната банка категорично да ги негираат таквите намери.

Депозитите во рубља се меѓу трите најпрофитабилни домашни инвестиции од почетокот на војната, донесоа речиси 44% принос за домаќинствата од јули. Тие остануваат во првите 10 оваа година, со принос од 14%.

Каматата на депозитите сега покрива до 10% од годишните трошоци на домаќинствата, ТАСС го цитираше Дмитриј Брајтенбихер, член на одборот на „VTB Bank PJSC“, на Меѓународниот економски форум во Санкт Петербург во јуни. Државната банка ги процени приходите од депозити на домаќинствата на 4 трилиони рубљи во првата половина од 2025-та година, што е за 1,5 пати повеќе во однос на претходната година, објави новинската агенција.

И додека депозитите достигнуваат рекордни нивоа, руските домаќинства, исто така, акумулирале 36,8 трилиони рубљи (458,5 милијарди долари) долг, според централната банка.

Депозитите на претпријатијата го продолжија растот во јули откако паднаа во претходните месеци, достигнувајќи 36,9 трилиони рубљи, покажаа податоците. Вкупниот износ сега е околу 70% над предвоените нивоа.

Сепак, високите клучни каматни стапки и построгите банкарски регулативи наметнати од гувернерката Елвира Набиулина за справување со ризиците за финансиската стабилност го оптоварија секторот оваа година. Растот на вкупното портфолио на кредити е забавен, а малопродажното кредитирање е во застој.

Уделот на нефункционалните кредити во малопродажниот сегмент продолжи да расте, достигнувајќи 6%. Централната банка вели дека неплаќањата се случуваат кај необезбедените потрошувачки кредити кои биле одобрени со високи каматни стапки.

Банката ги повика заемодавателите да се фокусираат на обнова на капиталните бафери додека економскиот бум бледнее. Централната банка, исто така, подготвува мерки за зголемување на политичките стимулации за одржување на стабилноста, соопшти институцијата оваа недела.

Русите минатата година купија рекордна количина злато, стекнувајќи еквивалент на околу една четвртина од годишното производство на земјата. Сепак, банкарските депозити остануваат попопуларен избор поради нивната леснотија на користење и владините гаранции.

Банките пријавија нето добивка од 2,1 трилиони рубљи во првите седум месеци од годината, што е во согласност со резултатот за истиот период во 2024-та година.