Четири симптоми на висок холестерол и затнати артерии

Високиот холестерол и затнатите артерии често се развиваат без никакви очигледни знаци, па затоа многу луѓе не се свесни дека имаат проблем сè додека не се појават посериозни компликации.

Според многу лекари и нутриционисти, раното препознавање на симптомите може значително да го намали ризикот од срцеви заболувања и мозочен удар. Постојат одредени знаци на кои треба да се внимава, бидејќи тие може да укажуваат дека вашите артерии се затнати со вишок маснотии. Еве некои од симптомите.

Болка во градите

Еден од најчестите симптоми на затнати артерии е болка или притисок во градите. Лекарите објаснуваат дека ова се случува кога срцето не добива доволно кислород поради стеснети крвни садови. Ова чувство често се влошува со физички напор и може да биде ран знак на ангина или дури и предупредувачки знак за срцев удар.

Вкочанетост и слабост во екстремитетите

Затнатите артерии можат да влијаат и на циркулацијата во рацете и нозете. Кога крвта не стигнува до екстремитетите, се јавува вкочанетост, слабост или чувство на студ во рацете и нозете. Според здравствените советници, овие симптоми често се поврзани со периферна артериска болест, што бара медицинска евалуација.

Отежнато дишење

Ако артериите се затнати, срцето мора да работи понапорно за да пумпа крв, што може да доведе до отежнато дишење дури и со мал напор. Лекарите предупредуваат дека овој симптом често се игнорира, иако може да биде знак за сериозни срцеви проблеми.

Замор и вртоглавица

Луѓето со висок холестерол и затнати артерии често доживуваат хроничен замор и повремена вртоглавица. Ова се случува затоа што телото не прима доволно кислород и хранливи материи поради нарушен проток на крв. Експертите нагласуваат дека ваквите симптоми не треба да се игнорираат бидејќи можат да бидат индикатор за сериозен кардиоваскуларен ризик.

Навременото препознавање на симптомите е клучно за намалување на ризикот од сериозни последици.