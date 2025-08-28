Каде е се најевтини становите во Германија и колку чинат?

Просечниот стан во Германија што го купуваат луѓето е 80 квадратни метри. Според Postbank Wohnatlas 2025, тој чини просечно 231.000 евра. Кога ќе се додаде данокот за пренос на недвижности (во зависност од областа, 3,5 – 6,5%), таксите за катастар на недвижности и нотарските такси, вкупните трошоци се искачуваат на околу 260.000 евра.

Повеќето луѓе не можат да го платат овој износ од џеб, па затоа е потребен кредит. Во Германија, вообичаено е 25% од куповната цена да се покрие од сопствени заштеди, а остатокот од 75% се зема преку кредит. Со просечна каматна стапка од 3,5% и почетна уплата од 2,5%, месечната уплата е околу 973 евра – во период на отплата од околу 25 години.

Експертите советуваат да не се издвојуваат повеќе од 30% од вашиот нето приход за финансирање на домување. Ова значи дека ќе ви бидат потребни најмалку 3.243 евра нето месечно за да го вратите споменатиот надомест – далеку над германскиот просек од околу 2.750 евра нето.

Каде се најевтини становите?

Ви требаат најмалку приходи таму каде што цените се најниски – во руралните области на источна Германија. Фогтландкрајс во Саксонија е апсолутен рекордер: стан од 80 м² со вклучени комунални услуги чини просечно 82.791 евра, што значи месечна рата од само 310 евра. Бруто приход од 1.333 евра е доволен за ова – ниво кое достигнуваат дури 94% од германските домаќинства.

Окрузите Грајц (Тирингија), Мансфелд-Зидхарц (Саксонија-Анхалт) и Ерцгебиргкрајс (Саксонија) се слично поволни, каде што примања помеѓу 1.368 и 1.456 евра бруто се доволни.

Сепак, главно станува збор за села и помали градови. За да влезете во поповолна поголема градска зона, да речеме Кемниц, потребни ви се најмалку 2.273 евра бруто. Во западна Германија, најдобра опција е Залцгитер (2.611 евра), додека Гелзенкирхен чини 2.708 евра, а Бремерхавен 2.900 евра.

Средно скапи региони

Во средината на рангирањето се помалите градови како што се Гера (1.690 евра), Десау-Рослау (2.356 евра) и Цил (2.416 евра). Во западниот дел на Германија, ова го вклучува и Пирмазенс (2.006 евра).

Со просечен германски приход од околу 4.300 евра бруто месечно, 147 од 400 региони ви се достапни. Ова ги вклучува градовите како Волфсбург (4.182 евра), Бохум (4.092 евра), Менхенгладбах (3.823 евра), Нојминстер (3.800 евра), Хоф (3.648 евра) и Котбус (3.984 евра).

Најскапите градови и региони

За да влезете во најголемите градови во Германија, ви треба многу подлабок џеб. Во Дортмунд ви требаат најмалку 4.748 евра бруто, во Бремен 5.119 евра, а во Лајпциг 6.235 евра.

Бројките брзо растат:

Штутгарт: 9.635 евра

Келн: 10.213 евра

Диселдорф: 10.509 евра

Берлин и Франкфурт: 13.069 евра

Хамбург: 13.079 евра

Минхен: 18.520 евра

Меѓу скапите градови се и Хајделберг (10.845 евра), Фрајбург (10.682 евра) и Потсдам (10.509 евра).

Голем број области се исто така скапи – особено туристичките региони на Северното и Балтичкото Море и околу Минхен. Најскапи се Нордфризија (18.016 евра), Мисбах (16.422 евра), округот Минхен (13.966 евра) и Аурих (13.104 евра).

Како сè уште можете да најдете стан во скапите региони?

Експертите наведуваат неколку опции: