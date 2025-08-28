Крајно време е банките да ги дигитализираат овие две услуги

Во време кога дигитализацијата е дел од секојдневието, банкарски сектор и понатаму заостанува во некои основни услуги кои директно влијаат врз клиентите и нивното искуство, а воедно и во оптеретеноста на своите вработени за едноставни трансакции.

Првата услуга која треба да се дигитализира е можноста за отворање на трајни налози преку електронско и мобилно банкарство.

Денес, ако клиент сака да отвори траен налог за плаќање на режиски трошоци – струја, вода, парно, телекомуникации – мора физички да оди во филијала. Таму се пополнуваат формулари, вработениот во банката ги внесува податоците во систем, а потоа постапката ја верификува неговиот претпоставен.

Овој комплициран процес често создава грешки при внесување на број на сметка или повик на број, поради што трајниот налог не функционира. Резултатот е незадоволство кај клиентите, повторни доаѓања во банката, поплаки и губење време и за клиентите и за банкарите.

Со едноставна дигитализација преку електронско и мобилно банкарство, клиентите би можеле сами да отворат и да управуваат со своите трајни налози, брзо, лесно и без дополнителни чекори. На тој начин ќе се намали и ризикот од грешки и ќе ја зголеми ефикасноста и довербата во банките.

Втората услуга која треба исто така да им биде приоритет на банките е отворањето на ависта депозити или депозити по видување, секако без хартиени штедни книшки.

И покрај тоа што живееме во дигитална ера, голем број банки сè уште бараат физичко присуство и користење на старомодни штедни книшки.

Овој процес не само што е застарен, туку и создава непотребни редици во филијалите и дополнително ги оптоварува банкарските службеници со рутински трансакции.

Со дигитално отворање на ависта депозит преку мобилно или електронско банкарство, клиентите би можеле брзо и без хартиени документи да ги отворат и да управуваат со своите депозити, а банките ќе го оптимизираат времето на вработените за услуги со поголема додадена вредност.

Дигитализацијата не е повеќе избор, туку таа е неопходност. Клиентите очекуваат брзи, едноставни и достапни услуги преку телефон или компјутер, а банките мораат да се прилагодат доколку сакаат да останат конкурентни и да ја задржат довербата на своите корисници.

Македонските банки вложуваат многу средства во технологија, но потребно е итно да се надминат старите практики и да се овозможи целосна дигитална функционалност за услугите кои се основа на секојдневното банкарско работење.

С.Б.