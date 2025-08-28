28 август, 2025
ПочетнаЕКОНОМИЈАКрајно време е банките да ги дигитализираат овие две услуги
ЕКОНОМИЈАМАКЕДОНИЈАТОП ВЕСТИ

Крајно време е банките да ги дигитализираат овие две услуги

91

Во време кога дигитализацијата е дел од секојдневието, банкарски сектор и понатаму заостанува во некои основни услуги кои директно влијаат врз клиентите и нивното искуство, а воедно и во оптеретеноста на своите вработени за едноставни трансакции.

     Добивајте вести на Viber     

Првата услуга која треба да се дигитализира е можноста за отворање на трајни налози преку електронско и мобилно банкарство.

Денес, ако клиент сака да отвори траен налог за плаќање на режиски трошоци – струја, вода, парно, телекомуникации – мора физички да оди во филијала. Таму се пополнуваат формулари, вработениот во банката ги внесува податоците во систем, а потоа постапката ја верификува неговиот претпоставен.

Овој комплициран процес често создава грешки при внесување на број на сметка или повик на број, поради што трајниот налог не функционира. Резултатот е незадоволство кај клиентите, повторни доаѓања во банката, поплаки и губење време и за клиентите и за банкарите.

Со едноставна дигитализација преку електронско и мобилно банкарство, клиентите би можеле сами да отворат и да управуваат со своите трајни налози, брзо, лесно и без дополнителни чекори. На тој начин ќе се намали и ризикот од грешки и ќе ја зголеми ефикасноста и довербата во банките.

Втората услуга која треба исто така да им биде приоритет на банките е отворањето на ависта депозити или депозити по видување, секако без хартиени штедни книшки.

И покрај тоа што живееме во дигитална ера, голем број банки сè уште бараат физичко присуство и користење на старомодни штедни книшки.

Овој процес не само што е застарен, туку и создава непотребни редици во филијалите и дополнително ги оптоварува банкарските службеници со рутински трансакции.

Со дигитално отворање на ависта депозит преку мобилно или електронско банкарство, клиентите би можеле брзо и без хартиени документи да ги отворат и да управуваат со своите депозити, а банките ќе го оптимизираат времето на вработените за услуги со поголема додадена вредност.

Дигитализацијата не е повеќе избор, туку таа е неопходност. Клиентите очекуваат брзи, едноставни и достапни услуги преку телефон или компјутер, а банките мораат да се прилагодат доколку сакаат да останат конкурентни и да ја задржат довербата на своите корисници.

Македонските банки вложуваат многу средства во технологија, но потребно е итно да се надминат старите практики и да се овозможи целосна дигитална функционалност за услугите кои се основа на секојдневното банкарско работење.

С.Б.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025