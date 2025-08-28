Берзите ги очекуваа овие резултати! Акциите на Nvidia паѓаат

Nvidia испорача солидни резултати, бидејќи технолошкиот гигант од 4 трилиони долари, во срцето на бумот на вештачката интелигенција, сигнализираше стабилен раст, бидејќи пазарите се грижеа дали моментумот на технологијата ќе продолжи.

Компанијата објави приход од 46,7 милијарди долари за кварталот што заврши на 28 јули, што е зголемување од 56% во однос на претходната година и малку над консензуалната проценка од 46,5 милијарди долари, според податоците од Visible Alpha.

Nvidia соопшти дека очекува продажба од 54 милијарди долари за тековниот квартал, плус или минус 2%, во споредба со очекувањата од 53,8 милијарди долари.

Nvidia не ја вклучи продажбата во своите изгледи за Кина, нешто што некои инвеститори го очекуваа откако постигна договор со администрацијата на Трамп за продолжување на продажбата во земјата.

Улогата на Nvidia во дизајнирањето на напредните чипови што се користат за развој и напојување на модели на вештачка интелегенција како ChatGPT, ја направи највредна група во светот според пазарната капитализација и ја направи индикатор за бумот на вештачката интелигенција.

Акциите паднаа за околу 3% во тргувањето по затворањето на берзата вчера.

Приходите од центрите за податоци, кои се однесуваат на бизнисот со чипови за вештачка интелигенција (ВИ) на Nvidia, изнесуваа 41,1 милијарда долари, малку под консензуалните проценки од 41,4 милијарди долари. Падот беше компензиран од подобрите од очекуваните приходи од игри.

Нејзините акции се зголемија за 35 проценти оваа година од затворањето во среда, потпомогнати од добивките на поширокиот пазар. Сепак, таа се покажа чувствителна на сите негативни вести.

Акциите на Nvidia паднаа минатата недела поради широката распродажба на акциите за вештачка интелегенција, по негативниот извештај за нејзините практични примени и коментарите на извршниот директор на OpenAI, Сем Алтман, дека инвеститорите ја преценуваат технологијата.

Нето добивката се зголеми за 59 проценти во однос на пред една година на 26,4 милијарди долари, во споредба со проценките од 23,5 милијарди долари. Заработката по акција беше 1,08 долари, додека прилагодената бруто маржа беше 72,7 проценти, малку над консензуалната проценка од 72,3 проценти.

Nvidia не даде насоки за идните приходи од продажбата на чипови во Кина, кои беа нарушени од нестабилната трговска политика на американскиот претседател Доналд Трамп кон Пекинг.

Состојбата на работењето на компанијата во Кина е клучно прашање на краток рок за инвеститорите.

Новите контроли на извозот, привремено воведени од администрацијата на Трамп претходно оваа година на чиповите H20 дизајнирани од Nvidia за кинескиот пазар, им наштетија на нејзината продажба. Компанијата претходно овој месец постигна договор со владата да плати намалување од 15 проценти во замена за лиценца за продолжување на продажбата во Кина.