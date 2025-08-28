Невидено во последните 15 години – Невработеноста во Германија скокна на повеќе од три милиони

Германската економија се соочува со сериозни предизвици, бидејќи компаниите низ целата земја веќе три години имаат намалување на нарачките, зголемување на трошоците и страв од банкрот.

Федералната агенција за вработување (BA) можно е утре да објави дека бројот на невработени во Германија надминал три милиони, за прв пат во последните 15 години, предупредуваат аналитичарите, објави германскиот Билд.

Клаус Волрабе од институтот Ифо процени дека „пазарот на трудот не излегува од кризата“, додека компаниите стануваат повнимателни во однос на вработувањето.

Автомобилската индустрија е особено погодена, откако изгуби 50.000 работни места во последната година, а експертите предвидуваат понатамошен пад на бројот на вработени поради зголемените царини во САД под администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп.

Еден од пет вишок

Слична ситуација влијае и на инженерската индустрија, каде што се очекува едно од пет работни места да биде изгубено до 2029 година поради конкуренцијата од Кина, како и на хемиската индустрија, каде што илјадници работни места се во опасност.

Компанијата „Евоник“ планира да укине 1.500 работни места, додека „Ланксес“ ќе отпушти речиси 500 од нив.

Главниот економист на „Комерцбанк“, Јерг Кремер, забележува дека производствениот сектор, вклучувајќи ја металуршката, електроиндустријата, автомобилската, челичната и хемиската индустрија, се особено погодени од намалувањето на работните места.

Потрошувачите штедат пари

Поради зголемувањето на трошоците, особено за енергија и работна сила, многу компании се соочуваат со ризик од банкрот и затворање, додека квалификуваните занаетчии исто така пријавуваат намалување на работните места. Во малопродажбата и угостителството, бројот на вработени исто така се намалува, бидејќи потрошувачите штедат пари и ги намалуваат трошоците.

Сепак, барометарот за вработување на IAB вчера забележа мало зголемување, достигнувајќи 100,7 поени, што укажува на можно закрепнување на пазарот на трудот во наредните месеци.

Германските економисти, вклучувајќи го Фердинанд Дуденхефер, експерт за автомобилска индустрија, Клаус Волрабе од институтот „Ифо“ и Јерг Кремер од „Комерцбанк“, предупредуваат дека Германија мора да се соочи со сериозни економски предизвици за да го стабилизира пазарот на трудот и да спречи понатамошно губење на работни места.