САД воведе нов сет санкции врз Северна Кореја

Веб-страницата на Министерството за финансии на САД објави дека САД воведоа нов сет санкции врз Северна Кореја.

– Во средата, Соединетите Американски Држави воведоа нови санкции поврзани со Северна Кореја – според соопштението на веб-страницата на Министерството за финансии на САД, пренесува Ројтерс.

Се додава дека две лица и два субјекти се додадени на списокот со санкции на Канцеларијата за контрола на странски средства на САД.

Северна Кореја го критикуваше неодамнешниот состанок меѓу јапонскиот премиер Шигеру Ишиба и јужнокорејскиот претседател Ли Џае-мјунг во Токио, на кој се потврди трилатералната соработка со Соединетите Американски Држави за целосна денуклеаризација на Северна Кореја.

Во коментар на севернокорејската државна новинска агенција КЦНА, состанокот меѓу Ишиба и Ли беше опишан како „дипломатски настап“ со кој јужнокорејскиот претседател се обиде да ги отстрани „сомнежите“ во Вашингтон.