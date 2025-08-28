Продаден еден од најретките примероци на Ферари – Неговата цена достигна 6,8 милиони фунти

Модниот дизајнер, страствен колекционер на автомобили, обично не ги продава своите луксузни автомобили. Затоа беше многу невообичаено жолтиот F50 од 1995 година да се појави на аукција.

Лорен, која има 85 години, го купи овој кабриолет со брзина од 202 милји на час сосема нов истата година кога е направен. Во сопственост е осум години, но има поминато само 3.300 милји – нешто повеќе од 412 милји годишно. Автомобилот потоа беше продаден на продавач на автомобили и оттогаш, во последните 22 години, имаше само еден сопственик. Ферарито е опишано како во „беспрекорна состојба“ и денес има само 5.400 милји на мерачот.

Овој 4,7-литарски V12 спортски автомобил – кој забрзува од 0 до 60 милји на час за само 3,7 секунди – во просек возел само 3,4 милји неделно во текот на три децении. Ферарито беше продадено од RM Sotheby’s за 6,8 милиони. Продажбата се одржа во Монтереј, во близина на Сан Франциско, Калифорнија, САД, како што објави Luxury Auto News.

Портпаролот на аукциската куќа изјави – Произведени се само 349 примероци од F50. Познато е дека тоа е еден помалку отколку што пазарот можеше да апсорбира. Иако секој е посебен, некои се поспецијални од другите – а примерокот што се нуди овде го докажува тоа особено, и на многу нивоа. Само 55 беа произведени според спецификациите на американскиот пазар, а од нив само два беа завршени во Џало Модена – ова е еден од тие два, со ентериер Nero.

Како што се очекуваше од толку значаен автомобил, тој беше нарачан од никој друг освен од Ралф Лорен, име кое едвај треба да се воведува во светот на автомобилите, благодарение на неговата неверојатна колекција од значајни спортски автомобили – отсекогаш сметани за еден од најдобрите и највредните во светот. Многу е ретко г-дин Лорен да продаде автомобил откако ќе го стекне, па затоа можноста да се купи возило со неговата историја е вистинска реткост.