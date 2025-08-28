Руската нафта повторно тече

Откако нафтоводот „Дружба“ неодамна беше оштетен од украинските напади, денес беа обновени испораките на руска сурова нафта за Унгарија и Словачка.

Да потсетиме дека министерот за надворешни работи на Унгарија, Петер Сијарто, информираше дека протокот на руска сурова нафта за Унгарија е прекинат откако Украина ја нападна трансформаторската станица на нафтоводот што води кон Унгарија.

Унгарската нафтена компанија МОЛ потврди дека испораките се обновени денес, без да даде дополнителни детали.

Словачката министерка за економија, Дениса Сакова, изрази надеж дека операциите ќе останат стабилни и дека нема да има понатамошни напади врз енергетската инфраструктура.

Во меѓувреме, Унгарија одлучи да го забрани влезот во земјата на командантот на украинската воена единица што неодамна го нападна нафтоводот „Дружба“, објави министерот за надворешни работи на земјата, Петер Сијарто.

Во изјавата, тој наведе дека нападот врз тој клучен енергетски тек сериозно го загрози суверенитетот на Унгарија.

„Нападите врз Дружба не ѝ штетат на Русија толку колку на Унгарија и Словачка“, рече Сијарто, додавајќи дека Унгарија била принудена речиси да ги искористи своите стратешки енергетски резерви поради подолгото траење на поправките на инфраструктурата.

Сијарто нагласи дека Унгарија ќе продолжи да ги штити своите национални интереси и безбедноста на снабдувањето со енергија и дека нападот врз суверенитетот на земјата нема да помине без последици.