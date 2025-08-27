Светска премиера на новиот Volskwagen T-Roc: новата генерација на бестселерот е висококвалитетна и иновативна

Volkswagen го претставува новиот T-Roc! Развиен целосно од нула. Втората генерација на бестселерот се одликува со експресивен дизајн и иновативни системи за возење. Висококвалитетниот ентериер се одликува со новодизајниран кокпит, екран за инфозабава со димензии до 33 сантиметри (13 инчи) и позадинско осветлување што создава атмосфера слична на салон. Покрај тоа, T-Roc нуди повеќе простор во внатрешноста и багажниот простор. Нови системи за помош и технологии од повисоки класи на возила го надополнуваат моделот. Примери за тоа се Travel Assist и контрола на искуството при возење.

Втора генерација со нов дизајн. Големиот скок напред на моделот во однос на развојот, може да се види на прв поглед, во неговиот моќен и чист дизајн. Тој ја задржува карактеристичната ДНК на T-Roc со заден дел сличен на купе и ги искористува максимално предностите од 12 см поголема вкупна должина во споредба со претходниот модел.

Дизајнот на осветлувањето, исто така, игра значајна улога во новата интерпретација на T-Roc. Напред, новите LED светла се стандардни. IQ.LIGHT LED матрикс фаровите се достапни како и се поврзани со бело осветленото лого на Volkswagen со тесна светлосна лента. Задниот дел на T-Roc, исто така, има континуирана LED пречка со црвено осветлено лого на Volkswagen.

Висококвалитетна внатрешност и карактеристики најдобри во класата. Внатрешноста е значително подобрена и импресионира со својот врвен квалитет, меки површини и иновативни технологии. На пример, контролната табла е обложена со новоразвиена ткаенина, која создава атмосфера во стилот на „дневна соба“ заедно со позадинското осветлување. Новиот T-Roc има бројни карактеристики како поголемите модели Tiguan и Tayron, како што е најновата еволутивна фаза на контрола на искуството при возењето. Може да се користи избор на профили на возење и контрола на јачината на звукот, меѓу другото. Нова карактеристика во T-Roc и во неговата класа е исто така опционалниот дисплеј на ветробранското стакло, кој проектира важни информации како што се пиктограми за брзина или навигација директно пред возачот.

Повеќе простор за пет лица. Просторот во новиот T-Roc е погоден за долги патувања и семејства. Дури и ако луѓе повисоки од 1,85 m седат напред, патниците со сличен раст можат удобно да седнат на задните седишта благодарение на дополнителните 12 cm додадени на должината на новиот T-Roc. Покрај тоа, електрично прилагодливо ergoActive седиште со 14 насоки со функција за масажа ќе биде достапно во верзијата Style за прв пат во T-Roc. Волуменот на багажниот простор се зголемува за 30 литри, на 475 литри кога е натоварен до висината на потпирачите за грб на задните седишта.

Трансфер на технологија благодарение на MQB evo. По тековните Tiguan и Tayron, новиот T-Roc е третиот SUV од Volkswagen кој е базиран на најновата еволутивна фаза на модуларната попречна матрица, MQB evo – и на тој начин има корист од хардверскиот и софтверскиот развој во оваа модуларна матрица на склопување. Тие вклучуваат нова фаза на развој на Travel Assist. Тој не само што поддржува автоматско менување на лентата, туку може да реагира со уште поголема предвидливост на ограничувањата на брзината или укинувањето на ограничувањата на брзината. За прв пат, новиот T-Roc има и системи како што е Park Assist Pro. Овој систем ја користи функцијата за меморија за да обезбеди тренирано, и на тој начин целосно автоматско паркирање на растојанија до 50 метри и овозможува користење на паметен телефон за возење на возилото во и надвор од паркинг местата. Системот за предупредување за излез е исто така достапен како опција и може да ги предупреди патниците пред да се отворат вратите дека се приближуваат автомобили или велосипеди одзади.

Автомобил од Европа за Европа. Првата генерација на T-Roc беше лансирана на пазарот во 2017 година и брзо се етаблираше. Следеше ажурирање во моделската 2022 година. Минатата година, околу 292.000 купувачи на нови возила низ цела Европа се одлучија за компактниот сестран модел, кој се произведува во португалската фабрика во Палмела во близина на Лисабон. До денес се продадени вкупно повеќе од два милиони единици. Ова го прави T-Roc најуспешниот SUV модел на Volkswagen во светот по Tiguan. Првите испораки на нашиот пазар се очекуваат на почетокот на 2026 година.