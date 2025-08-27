Каде во Европа е најподдржано оданочувањето на најбогатите и зошто?

Со растечката нееднаквост, оданочувањето на богатите е честа тема, а најбогатите поединци често се критикувани дека придонесуваат помалку во јавните финансии од обичните даночни обврзници.

Неодамнешна студија нарачана од невладините организации Оксфам и Гринпис, покажа дека луѓето на Филипините глобално најмногу го поддржуваат оданочувањето на најбогатите.

Ова овозможува зголемување на владините трошоци за јавни услуги и борба против климатските промени.

Невладините организации повикуваат на поголемо глобално оданочување на богатите за да се поддржат повеќе од 3,7 милијарди луѓе – речиси половина од светската популација – кои живеат во сиромаштија. Од друга страна, Оксфам тврди дека 3.000 милијардери во светот стекнале богатство од 6,5 трилиони долари во последните десет години.

Последното истражување е спроведено во мај 2025 година во 13 европски земји, вклучувајќи ги Обединетото Кралство, САД, Франција, Германија, Италија и Шпанија, објавува EuroNews.

Прашањата имаа за цел да го утврдат нивото на јавна поддршка за оданочување на супербогатите за да се овозможи зголемување на владините трошоци за јавни услуги, како што се здравството, училиштата и инвестициите во обновливи извори на енергија.

Меѓу европските земји каде што беше спроведено истражувањето, Италија е најподдржувачка за оданочување на богатите. Поточно, 94% од населението е за оданочување на супербогатите за да се обезбеди подобра здравствена заштита. 91% од населението во Шпанија, 90% во Франција, 89% во Обединетото Кралство и 85% во Германија се за претпазливост.

Друга студија покажува слична поддршка за оданочување на најбогатите. Според најновото истражување на Евробарометар за оданочување, 80% од граѓаните на ЕУ изјавиле дека би поддржале воведување минимален данок за големите мултинационални компании во секоја земја каде што работат. Речиси две третини (65%) од испитаниците би поддржале воведување данок за најбогатите поединци. Поддршката е највисока во Унгарија (78%), Бугарија (71%) и Хрватска (71%).

Оние кои се противат на таков данок се загрижени за конкуренцијата, инвестициите и потенцијалниот одлив на капитал.

Данок на нето богатство, кој се пресметува на сите средства што ги поседува поединецот (минус долгот), веќе се применува во Норвешка, Шпанија и Швајцарија, додека данок на богатство на одредени средства постои во Франција, Италија, Белгија и Холандија.