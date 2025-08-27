Глобалното производство на електронски и електричен отпад расте пет пати побрзо од рециклирањето

Глобалното производство на електронски и електричен отпад расте пет пати побрзо од неговото документирано рециклирање, открива четвртиот извештај на Обединетите нации за глобално следење на електронскиот отпад (GEM) 2024.

Имено, во 2022 година се произведени рекордни 62 милиони тони електронски отпад, што е зголемување од 82 проценти во споредба со 2010 година, и е на пат да се зголеми за дополнителни 32 проценти, на 82 милиони тони до 2030 година. Производството на електронски отпад расте за 2,6 милиони тони годишно.

Мониторингот живописно наведува дека 62 милиони тони електронски отпад би наполниле 1,55 милиони камиони од 40 тони, доволно за да се направи континуирана колона околу целата Земја по должината на екваторот, според извештајот на Меѓународната унија за телекомуникации (ITU) и Институтот за обука и истражување на Обединетите нации (UNITAR).

Во меѓувреме, помалку од една четвртина (22,3 проценти) од годишната маса на е-отпад е документирана како правилно собрана и рециклирана во 2022 година, оставајќи неискористени природни ресурси во вредност од 62 милијарди американски долари и зголемувајќи го ризикот од загадување низ целиот свет. Извештајот предвидува пад на стапките на собирање и рециклирање на 20 проценти до 2030 година.

Сепак, Европа е на вистинскиот пат. Имено, европските земји, особено оние во Европската Унија, во извештајот се сметаат за добри примери во однос на начинот на кој тие донесуваат закони и управуваат со електронскиот отпад. Беа усвоени две директиви – директивата за отпад од електрична и електронска опрема (ОЕЕО) и директивата за ограничување на употребата на опасни супстанции (RoHS).

Европските регулативи насочени кон подобрување на квалитетот на електричните и електронските уреди, со што се намалува количината на отпад, а се продолжува животниот век на уредите и се поттикнува рециклирањето.

Што е е-отпад?

Е-отпад е секој отфрлен производ со приклучок или батерија, и претставува опасност по здравјето и животната средина, бидејќи содржи токсични адитиви или опасни супстанции како што е жива, кои можат да го оштетат човечкиот мозок и координативниот систем.

Неодамнешна студија покажа дека домаќинствата во ЕУ имаат просечно 74 електрични и електронски уреди (без ламби и светилки), со вкупна тежина од 90 милијарди килограми. Од тие 74 предмети, 61 се во употреба, додека за четири се проценува дека се нефункционални, но сè уште не се отфрлени. Ова е еквивалентно на три милијарди расипани уреди кои би можеле да се поправат или да се предадат на системи за собирање отпад, што значително би ја зголемило стапката на собирање доколку потрошувачите бидат стимулирани, се наведува во мониторингот.

Што се случува на Балканот?

Кога станува збор за областа на Балканот, во извештајот се наведува дека земјите од оваа област ги хармонизираат своите пристапи кон управувањето со електронски отпад со европските директиви, кои вклучуваат принципи на EPR (проширена одговорност на производителот). Сепак, не сите земји од Западен Балкан целосно го имплементирале системот EPR.

„Повеќето имаат одредби за амбициозни цели за собирање и третман на е-отпад, кои во неколку случаи се истечени и треба да се обноват, но недостасуваат мерки за нивно спроведување и следење преку сеопфатна рамка за следење. Покрај тоа, некои земји собираат и објавуваат податоци за количината на е-отпад што се собира и рециклира. Сепак, недостасува јасна рамка за известување за количината на електронска и електрична опрема што се пласира на пазарот и количината на произведен е-отпад. Ова го отежнува поставувањето соодветни цели“, се наведува во глобалниот мониторинг.

Иако сите земји од Западен Балкан имаат инфраструктура за собирање и третман на е-отпад, нивоата на зрелост варираат и во повеќето случаи инфраструктурата останува ограничена, особено во Албанија и Црна Гора, се додава.

Како еден од главните предизвици, беше препознаено дека потрошувачите не го фрлаат електронскиот отпад во контејнери специјално обезбедени за таа намена. Како резултат на тоа, поголемиот дел од е-отпадот го собира неформалниот сектор и го продава како старо железо. Тие собираат само старо железо и компоненти со висока вредност.

„Дополнително, дури и кога се воспоставени системи за известување, производителите на електрична и електронска опрема не се секогаш целосно свесни за своите законски обврски“, се вели во него.

Кога станува збор за Источниот дел од Европа, беше наведено дека во моментов само Украина и Молдавија имаат законска регулатива специфична за електронски отпад.