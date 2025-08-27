Македонски Телеком испраќа силна порака во новиот видео спот: Никој не се раѓа со предрасуди

Македонски Телеком ја продолжува комуникациска платформа #НаправиМесто којашто поттикнува отвореност и меѓусебно разбирање и прифаќање. Оваа година, фокусот е ставен на надминувањето на предрасудите коишто градат бариери и создаваат ѕидови меѓу луѓето.

Новиот спот, во кој се појавува популарниот македонски актер и шоумен Игор Џамбазов, раскажува приказна за тоа дека не се раѓаме со предрасуди, туку дека нив ги учиме од светот и од општеството коешто нѐ опкружува.

Наративот на оваа кампања е базиран на отвореноста на детскиот ум којшто со нетрпение чека да го запознае светот и потсетува колку се важни вредностите што ги стекнуваме како деца. Создавањето на вредностите започнува од најмали нозе и тие треба да бидат базирани на почит, толеранција и вистинска конекција. Намалување наместо истакнување на разликите. Зближување наместо создавање граници. Секој лош збор, секој охрабрен стереотип и секое погрешно верување може да биде болка во нечиј животот. Ама и секој кренат глас, секоја добра мисла и секој хуман гест можат да бидат пример којшто ќе покаже дека предрасудите и стереотипите можат да се победат.

Новата кампања повторно повикува на вистинско поврзување и рушење на бариерите. Со адресирање на предрасудите и повикот за нивно надминување, Македонски Телеком како бренд продолжува да работи на градење вистинска поврзаност помеѓу луѓето.

Креативниот концепт за оваа кампања е на маркетинг агенција Saatchi&Saatchi, дел од Publicis Skopje, а продукцијата е на Сектор филм.