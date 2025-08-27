Македонија во друштво на ЕУ земји кои немаат доволно квалификуван кадар (ИНФОГРАФИК)

Невработеноста и недостигот на работна сила се сериозни проблеми низ цела Европа, а истата состојба ја чувствува и Македонија. Европската статистичката служба Евростат проценува дека приближно 13,1 милиони луѓе биле невработени во Европската Унија (ЕУ) на крајот на мај.

И покрај тоа што Европската комисија (ЕК) воведе голем број политики за подобрување на вработувањето и решавање на социјалните предизвици во ЕУ, милиони работни места остануваат непополнети. Од вториот квартал од 2025-та година, само во Германија имало над 1 милион непополнети работни места и околу половина милион во Франција, објавува „Euronews“.

Стапката на слободни работни места (JVR) ги зема предвид и бројот на слободни работни места и бројот на пополнети позиции за да даде индикација за вкупната побарувачка и слободните работни места.

На пример, на ниво од 3% од 100 работни места, 97 се пополнети, а 3 се слободни.

Во вториот квартал од 2025-та година, 2,1% од работните места во ЕУ биле слободни. Ова е намалување од 2,2% во првиот квартал. Една година претходно, мерката достигна 2,4%.

„JVR“ се движи од 0,6% во Романија до 4,2% во Холандија. Оваа голема разлика ги одразува различните услови на пазарот на трудот во Европа.

Стапка на слободни работни места во Европа. Извор: Евростат

Овој индикатор достигнува 3% или повеќе во Белгија (4,1%), Австрија и Норвешка (3,4%) и Малта (3%). Ова покажува дека Северозападна Европа пријавува поголема побарувачка за вработени, додека во Источна и Јужна Европа е послаба.

Најниските вредности на „JVR“ во ЕУ, по оние во Романија, се забележани во Шпанија (0,8%), Полска (0,8%) и Бугарија (0,9%). Надвор од ЕУ, Турција ја забележа најниската вредност за регионот од 1,1%.

Во двете најголеми економии во Европа, „JVR“ е над просекот на ЕУ од 2,1%. Во Германија и Франција, мерката достигнува 2,5%. Во Италија, тоа е 1,7%.

Вистинскиот број на слободни работни места може да обезбеди и подетални информации.

Меѓу 30-те испитани земји, вклучувајќи ги и оние во ЕУ и Велика Британија, Германија регистрираше најголем број слободни работни места од 1,05 милиони. Во исто време, земјата е најпопуларната дестинација за миграција во Европа. Според Евростат, Германија е земјата со најголем број имигранти во 2023 година. Таа пречека 324.000 луѓе од земјите на ЕУ, 905.000 од надвор од блокот и 42.000 луѓе чие потекло е непознато – вкупно 1,271 милиони луѓе.

Број на слободни работни места во Европа. Извор: Евростат

Шпанија, во меѓувреме, претставува поинаква слика. Таа е на 8-мо место на ранг-листата на слободни работни места со 145.000, и е веднаш зад Германија по вкупна имиграција со 1,25 милиони луѓе. Ова покажува дека секоја земја мора да се разгледува одделно, земајќи ги предвид факторите како што се големината на економијата и трендовите на раст.

Велика Британија е втора во Европа со 781.000 слободни работни места, по што следува Франција со 504.000 (земјата е втора во ЕУ по овој индикатор). Холандија е на четврто место со 400.000 слободни работни места.

Турција пријави 206.000 слободни работни места. Во 2024 година, земјата, исто така, го забележа највисокиот процент на млади луѓе кои не се вработени, не се образуваат или не се обучуваат.

На листата на земји со повеќе од 100.000 слободни работни места се наоѓаат и Белгија (170.000), Австрија (148.000), Шпанија (145.000), Шведска (113.000), Норвешка (107.000) и Полска (101.000).

Исланд пријавува вкупно 5.000 работни места, додека Луксембург регистрира 7.000, а Малта и Македонија 8.000 и 10.000, соодветно.

Незадоволена побарувачка за работна сила и недостиг на вештини

„Стапката на слободни работни места ја одразува незадоволената побарувачка за работна сила, како и потенцијалните несовпаѓања помеѓу вештините на невработените и барањата на работодавачите“, истакнува Евростат.

Недостатокот на квалификувани работници станува голем предизвик за работодавачите низ цела Европа. На пример, анкетата на „ManpowerGroup“ од 2023-та година покажа дека 75% од работодавачите во 21 европска земја не биле во можност да најдат работници со соодветни вештини. Ова е зголемување од 33 процентни поени во однос на 42% пријавени во 2018-та година.

Слично на тоа, анкетата на Евробарометар кон крајот на 2023-та година покажа дека 54% од малите и средни претпријатија во ЕУ го рангирале недостигот на квалификувани работници меѓу нивните три најголеми проблеми.