„Apple“ ќе го претстави новиот „iPhone“ на 9-ти септември

„Apple“ планира да го одржи своето големо есенско претставување на производи на 9-ти септември, кога се очекува да ја претстави серијата „iPhone 17“, која вклучува нова, потенка верзија на нивниот иконски уред, објави „Bloomberg“.

Настанот ќе се емитува онлајн, продолжувајќи ја стратегијата на виртуелни презентации што започна за време на ерата на Ковид. Мотото на настанот е: „Неверојатно“, според поканата објавена онлајн и испратена до медиумите.

Фокусот на настанот ќе биде на новите паметни телефони на компанијата, вклучувајќи ажуриран основен модел, два нови „Pro“ модели и сосема нова верзија што користи многу потенок дизајн од кој било претходен „iPhone“. Компанијата, исто така, се подготвува да издаде подобрени верзии на „Apple Watch“.

Новиот основен „iPhone 17“ ќе изгледа слично на „iPhone 16“, но ќе вклучува поголем дисплеј и подобрувања на камерата, објави „Bloomberg News“. „iPhone 17 Pro“ и „Pro Max“, од друга страна, ќе имаат редизајнирани задни делови со поголема површина на камерата, што ја прави фотографијата уште поважен дел од уредот.

Потенкиот „iPhone 17“ ќе биде првиот сосема нов дизајн по години и ќе биде околу 2 милиметри потенок од сегашните модели. „Apple“ се обложува дека овој пристап може да привлече нови клиенти кон „iPhone“, иако уредот ќе има свои недостатоци. Се очекува да има пократок век на траење на батеријата и само една задна камера.

Лансирањето на „iPhone 17“ од „Apple“ ќе започне период на нови производи. Исто така, во тек се и ажурирани очила „Vision Pro“ со побрз процесор и „iPad Pro“ со M5 чип и втора предна камера. Компанијата со седиште во Купертино, Калифорнија, планира и нов „HomePod mini“ и „Apple TV“.

Следната година, компанијата планира нови модели на „MacBook Pro“, „iPhone 17e“ од ниска класа и нови додатоци за „Mac“, вклучувајќи и надворешен монитор. Најголемата вест во блиска иднина ќе биде првиот паметен звучник на компанијата со дисплеј, кој е закажан за првата половина на 2026-та година.

Лансирањето во септември ќе започне тригодишна голема реконструкција на „iPhone“, најголемиот генератор на приходи на „Apple“. Следната година, компанијата ќе го претстави својот прв преклопен „iPhone“, следејќи ги стапките на „Samsung Electronics“ и „Google“. Во 2027-ма година, „Apple“ ќе издаде „iPhone“ со закривен екран за да ја одбележи 20-годишнината од производот.